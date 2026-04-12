Czy w Polsce da się jeszcze wrócić do węgla?

Przewiduje to podpisana w maju 2021 r. przez rząd i związki zawodowe umowa społeczna, wprowadzająca bardzo daleko idące osłony socjalne dla pracowników likwidowanych kopalni. I, co ze wszech miar logiczne, przyspieszeniu w ten sposób procesu wygaszania polskiego górnictwa zaczęło wówczas towarzyszyć także przyspieszone wycofywanie się przez rząd Polski z energetyki opartej na węglu. Symbolem z kolei tej, także nabierającej tempa reorientacji było zburzenie dwóch ogromnych pylonów, które miały stanowić element węglowego bloku C elektrowni w Ostrołęce i zmiana koncepcji, sprowadzająca się do zastąpienia go zaplanowanym w tym samym miejscu blokiem gazowym.