Ślepa transformacja

Wymuszana przez Unię Europejską, bezrefleksyjnie realizowana w Polsce unijna polityka klimatyczno-energetyczna prowadzi do wzrostów cen energii

Najpierw kłamali, że jak zainwestujemy w OZE, to energia będzie za darmo, bo przecież wiatr i słońce są za darmo. Potem łgali, że dzięki OZE będziemy płacili znacznie mniej, a teraz kłamią, że nie będziemy płacili więcej. Jednak wbrew temu, co opowiadają eksperci i politycy uśmiechniętej koalicji, im więcej odnawialnych źródeł energii w systemie, tym energia jest droższa, a nie tańsza. „Ceny rachunków za prąd rosną we wszystkich krajach Unii Europejskiej niezależnie od tego, jak bardzo one zdekarbonizowanymi krajami są” – mówiła w jednym z programów ekspertka do spraw energetyki Wanda Buk, która przeanalizowała rachunki za energię we wszystkich krajach Unii Europejskiej za pięć ostatnich lat.