Iga Świątek odpada z Roland Garros. Polka przegrała z Ukrainką

Dla 24-letniej Kostiuk było to pierwsze zwycięstwo nad Świątek. W trzech wcześniejszych spotkaniach Polka nie straciła z Ukrainką nawet seta.

Pierwsza partia była wyrównana, jednak w jej końcówce skuteczniejsza okazała się Kostiuk, która wygrała 7:5. W drugim secie Ukrainka zdecydowanie zdominowała grę i zwyciężyła 6:1, pieczętując awans do ćwierćfinału.

Porażka oznacza zakończenie starań Świątek o piąty w karierze tytuł na paryskich kortach. Polka triumfowała w Roland Garros w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.

Kostiuk przed turniejem pozostawała jedną z najbardziej rozpędzonych zawodniczek sezonu na kortach ziemnych, notując serię 15 zwycięstw z rzędu na tej nawierzchni.

W ćwierćfinale Ukrainka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Elina Switolina–Belinda Bencic.

