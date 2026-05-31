Iga Świątek odpada z Roland Garros. Polka przegrała z Ukrainką
Iga Świątek podczas Roland Garros w Paryżu Źródło: PAP/EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Rozstawiona z numerem trzecim polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6

Dla 24-letniej Kostiuk było to pierwsze zwycięstwo nad Świątek. W trzech wcześniejszych spotkaniach Polka nie straciła z Ukrainką nawet seta.

Pierwsza partia była wyrównana, jednak w jej końcówce skuteczniejsza okazała się Kostiuk, która wygrała 7:5. W drugim secie Ukrainka zdecydowanie zdominowała grę i zwyciężyła 6:1, pieczętując awans do ćwierćfinału.

Porażka oznacza zakończenie starań Świątek o piąty w karierze tytuł na paryskich kortach. Polka triumfowała w Roland Garros w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.

Kostiuk przed turniejem pozostawała jedną z najbardziej rozpędzonych zawodniczek sezonu na kortach ziemnych, notując serię 15 zwycięstw z rzędu na tej nawierzchni.

W ćwierćfinale Ukrainka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Elina Switolina–Belinda Bencic.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Eurosport
