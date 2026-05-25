Xi spotkał się z Vucicem. Chce rozszerzenia współpracy z Serbią

Chiny i Serbia powinny lepiej dostosować swoje strategie rozwoju, wdrożyć średnioterminowy plan działania na rzecz współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz zacieśnić współpracę między innymi w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej – powiedział w poniedziałek przywódca Chin, cytowany przez chińską agencję prasową Xinhua.

Vucic z wizytą w Chinach

Xi dodał, że "w obliczu nowej rewolucji naukowej i technologicznej oraz transformacji przemysłowej obie strony powinny rozszerzyć współpracę w nowych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja, gospodarka cyfrowa, zielona energia i zaawansowana produkcja, aby wspierać nowe czynniki wzrostu".

Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej również oba kraje do wykorzystania polityki zniesienia wiz, umowy o wolnym handlu i bezpośrednich lotów w celu rozszerzenia wszechstronnej współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, turystyki i wymiany subnarodowej.

Rozwój współpracy z Serbią

Podróż Vucica do Chin odbyła się po serii wizyt światowych przywódców, których Xi przyjmował w ostatnim czasie, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, a także premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa.

Przypomnijmy, że Xi Jinping złożył wizytę w Serbii w 2024 roku, świętując zawarcie umowy o wolnym handlu między oboma krajami. Chiny są największym zagranicznym inwestorem w Serbii, a porozumienie przewiduje, że w ciągu następnej dekady Państwo Środka znacząco obniży cła na niemal cały import z Serbii.

