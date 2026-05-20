Świat wielobiegunowy, interesy narodowe. Xi zabrał głos w Pekinie

W środę prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin i przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podpisali i wydali wspólne oświadczenie o dalszym wzmacnianiu kompleksowej współpracy strategicznej oraz pogłębianiu dobrosąsiedzkich stosunków między oboma krajami. Podpisano również 20 dokumentów o współpracy w obszarach takich jak gospodarka i handel, edukacja oraz nauka i technologia.

Na wspólnej konferencji prasowej po rozmowie w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, prezydent Xi Jinping przypomniał, że w tym roku przypada 30. rocznica ustanowienia strategicznego partnerstwa koordynacyjnego między Chinami i Rosją oraz 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między państwami.

Xi Jinping o współpracy Chin z Rosją

– Relacje chińsko-rosyjskie zaszły tak daleko właśnie dlatego, że oba kraje stale pogłębiają wzajemne zaufanie polityczne i strategiczną koordynację z niezachwianą wytrwałością, rozszerzają współpracę, dążąc do ciągłego osiągania nowych szczytów, a także bronią międzynarodowej sprawiedliwości i uczciwości oraz z niezachwianą determinacją posuwają naprzód budowę wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości – mówił lider komunistycznej partii Chin, cytowany przez tamtejszą agencję prasową Xinhua.

– Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i ważne kraje na świecie, Chiny i Rosja powinny przyjąć strategiczną i długoterminową perspektywę, napędzać rozwój i ożywienie swoich krajów poprzez kompleksową, strategiczną koordynację o jeszcze wyższej jakości oraz pracować nad tym, aby globalny system zarządzania był bardziej sprawiedliwy i rozsądny – powiedział Xi.

– Chiny i Rosja wypracowały wszechstronne strategiczne partnerstwo koordynacyjne na rzecz nowej ery, oparte na równości, wzajemnym szacunku, dobrej wierze i współpracy przynoszącej korzyści obu stronom – powiedział.

Strategiczna współpraca i interesy narodowe

Xi przekonywał, że polityczne wzajemne zaufanie między oboma krajami jeszcze bardziej się pogłębiło, a współpraca w różnych obszarach, takich jak handel i gospodarka, inwestycje, energetyka, nauka i technologia, kontakty międzyludzkie i wymiana subnarodowa, nadal się rozwijała, co jednocześnie podnosi więzi między narodami rosyjskim i chińskim.

Przywódca Chin, że rozwój wzajemnych relacji na coraz wyższym poziomie stanowi strategiczny wybór obu stron, oparty na podstawowych interesach narodowych obu krajów i światowych trendach.

Xi wezwał Chiny i Rosję do pełnego wdrożenia ważnych wspólnych ustaleń wypracowanych porozumień, wykorzystania historycznych szans i dalszego promowania wzajemnego zaufania, współpracy i przyjaźni obu krajów.

Polityk mówił też, że Chiny i Rosja powinny promować unowocześnianie praktycznej współpracy w zakresie handlu i inwestycji, energii i zasobów, transportu oraz innowacji naukowo-technicznych, a także aktywnie poszukiwać możliwości współpracy w obszarach pionierskich, aby tworzyć nowe motory wzrostu z nowymi, wysokiej jakości siłami produkcyjnymi.

W ubiegłym tygodniu Xi Jinping gościł w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa. Jesienią, to on ma się udać z wizytą państwową do Waszyngtonu.

