Polacy szpiegowali na rzecz Rosji. Taka grozi im teraz kara

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował w środę rano o rozbiciu siatki podejrzanej o szpiegostwo na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Akcja w pierwszej połowie maja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

- Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności, ta minimalna kara to jest 8 lat, to jest bardzo poważna zbrodnia – powiedział Przemysław Nowak na konferencji prasowej. - W tym przypadku mamy tak naprawdę kilkuletnie, trwające w przypadku niektórych podejrzanych od 2019 roku działanie różnego rodzaju, czasami pod przykrywką szkoleń militarnych, paramilitarnych, natomiast te działania wszystkie były realizowane na zlecenie rosyjskiego wywiadu – kontynuował.

- Różnego rodzaju zachowania, sianie propagandy prorosyjskiej, dezinformacji, przygotowywanie się do aktów sabotażu, jak również zbieranie informacji w ramach takich działań typowo wywiadowczych, czyli coś, co jest takim działaniem stricte realizowanym przez wywiad, np. o rozmieszczeniu wojsk NATO - mówił prokurator.

Tusk: Zagrożenie jest realne

Sprawę komentował dzisiaj Donald Tusk. – Nie wiem, czy do państwa już dotarła informacja o aresztowaniu dzisiaj trzech obywateli Rzeczpospolitej. Na podstawie śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdzono niezbicie, że wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej – mówił premier na konferencji prasowej po spotkaniu z Péterem Magyarem.

– To są niestety obywatele polscy, sprawa jest też rozwojowa. Byli też zaangażowani w dezinformację dot. wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe. Byli także zaangażowani w proceder organizowania broni dla Rosjan w Donbasie – kontynuował.

