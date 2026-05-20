Jaki po wystąpieniu von der Leyen: Wiele osób może to potraktować jako żart

– Słyszałem tutaj, że najważniejsze jest posiadanie taniej energii, mniej biurokracji, bezpieczniejszej Europy, rozwoju gospodarczego i innowacji. Cóż, tak właśnie wyglądała Europa około 2008 roku. I pytanie brzmi, co się wtedy stało? Cóż, doszliście do władzy ze swoim programem – stwierdził Patryk Jaki podczas swojego wystąpienia w europarlamencie.

Polityk przypomniał, że ceny energii elektrycznej w UE są dwukrotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych i o 90 procent wyższe niż w Chinach. To zaś przekłada się na konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw i kondycję gospodarek państw członkowskich. W 2008 roku PKB Unii Europejskiej stanowiło ponad 100 proc. PKB USA, a obecnie – 65 proc. Polityka klimatyczna UE prowadzi do utraty ok. 500 miejsc pracy dziennie.

– Przewodnicząca powiedziała, że chce odbudować przemysł poprzez Zielony Ład. Wiele osób może to potraktować jako żart, ponieważ to właśnie Zielony Ład zabił i zabija przemysł w Europie. Produkcja towarów i inwestycje w przemyśle maszynowym spadły o prawie 9 procent i sytuacja stale się pogarsza – mówił Jaki.

Polski europoseł stwierdził, że najwyższa pora "radykalnie zmienić dotychczasowy kierunek", w którym podąża unijna polityka klimatyczna.

Protest w Warszawie

Pod hasłem "Razem dla Polski i Polaków" związkowcy z NSZZ "Solidarność" zorganizowali demonstrację w Warszawie. Protestują m.in. przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

Demonstracja w Warszawie rozpoczęła się o godzinie 12.00. Protestujący wyruszyli z Placu Zamkowego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki. Zatrzymali się też przed Pałacem Prezydenckim.

Uczestnicy protestu mają ze sobą biało-czerwone flagi. Krzyczą: "precz z Zielonym Ładem".

