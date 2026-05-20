Apteki zarabiają miliardy. Tak urósł rynek w ciągu roku

"Rynek apteczny w kwietniu 2026 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5459,8 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2025 wzrosła o 435 mln zł (+8,7 proc.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 3,1 mln zł (-0,1 proc.). Obrót statystycznej apteki w kwietniu 2026 wyniósł 449 tys. zł, był to wzrost o 10,3 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2025 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1614,2 mln zł i wzrosła o 140,5 mln zł (+9,5 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1665,1 mln zł i wzrosła

o 197,5 mln zł (+13,5 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2126,3 mln zł i wzrosła o 91,6 mln zł (+4,5 proc.), wymieniono w materiale.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost wartości we dwóch monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 31,8 mln zł (-1,9 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 7,5 mln zł (+0,5 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 18,5 mln zł (+0,9 proc.).

Rynek apteczny idzie w górę

Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 35,47 zł i wzrosła o 0,5 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2025 r. cena wzrosła o 6,8 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 37,5 zł (wzrost o 4,5 proc. vs kwiecień 2025), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 49,74 zł (wzrost o 9,9 proc. vs kwiecień 2025), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 27,68 zł (wzrost o 5,3 proc. vs kwiecień 2025).

"Średni narzut apteczny dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniósł 28,9 proc. i był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu do narzutu w analogicznym okresie 2025 r., a w porównaniu do marca narzut wzrósł o 12,6 proc." – czytamy dalej.

W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość 1388 mln zł, tj. o 7,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 15,7 proc. i był niższy o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku, zakończono.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

