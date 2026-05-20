Izraelski minister zamieścił szokujące nagranie. Meloni domaga się stanowczej reakcji

Flotylla Sumud wyruszyła 12 kwietnia z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy deklarowali, że celem misji jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy oraz próba przełamania izraelskiej blokady morskiej. W konwoju uczestniczyli aktywiści z kilkudziesięciu państw.

Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzegał uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej Gazy. W komunikacie opublikowanym przez izraelskie MSZ flotyllę określono jako "prowokację". Ostatecznie izraelskie siły przejęły część jednostek wchodzących w skład floty.

W środę 20 maja na profilu Itamara Ben-Gwira, izraelskiego ministra ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukazało się nagranie pokazujące sposób, w jakie izraelskie służby traktują zatrzymanych aktywistów. Na filmie widać, że mają oni związane z tyłu ręce oraz klęczą z twarzą przyciśniętą do ziemi. Słychać także głos Ben-Gwira, który mówi: "Witajcie w Izraelu, my tu rządzimy" oraz "Naród Izraela żyje".

– Proszę Netanjahu, aby przekazał mi ich na dłużej, umieścimy ich w więzieniach dla terrorystów – mówił Ben-Gwir w innym filmie opublikowanym podczas wizyty w porcie w Aszdodzie.

Stanowcza reakcja Meloni

Jedno z nagrań wywołało stanowczą reakcję premier Włoch. Giorgia Meloni domaga się wyjaśnień od izraelskiego rządu po tym, jak okazało się, że wśród zatrzymanych są obywatele Włoch.

"Rząd włoski podejmie natychmiast, na najwyższych szczeblach instytucjonalnych, wszelkie niezbędne kroki w celu uzyskania natychmiastowego uwolnienia obywateli włoskich, których dotyczy ta sprawa (...) Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezwłocznie wezwie ambasadora Izraela w celu uzyskania formalnych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji" – napisała i zadeklarowała swoją solidarność z aktywistami.

"Niedopuszczalne jest, by aktywiści, wśród których znajduje się wielu obywateli włoskich, byli poddawani traktowaniu naruszającemu godność ludzką" – dodała szefowa włoskiego rządu.

