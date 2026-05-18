Izrael przechwycił statki z aktywistami. Na pokładzie troje Polaków

Izraelskie siły po raz kolejny przechwyciły statki płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród uczestników Globalnej Flotylli Sumud ponownie znaleźli się Polacy, a polskie MSZ uruchomiło działania konsularne i kryzysowe.

Izrael rozpoczął przechwytywanie statków

Globalna Flotylla Sumud wypłynęła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Według organizatorów była to ostatnia część misji rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie. Celem konwoju miało być przełamanie izraelskiej blokady morskiej Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego. W poniedziałek rano izraelskie siły rozpoczęły działania wobec jednostek znajdujących się na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru, około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy. Organizatorzy przekazali, że do statków podpłynęły izraelskie łodzie wojskowe, a żołnierze weszli na pokład części jednostek.

Jeszcze przed rozpoczęciem interwencji izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do uczestników flotylli o zmianę kursu i natychmiastowy powrót. Izrael podkreślał również, że nie dopuści do przełamania blokady morskiej Strefy Gazy.

Na pokładzie są Polacy

Według rzecznika Global Sumud Polska Rafała Piotrowskiego wśród ponad 400 uczestników z 39 krajów znalazło się troje Polaków: Agata Wisłocka z Researchers4Palestine, Łukasz Kozak z Akcji Socjalistycznej oraz student medycyny Kareem Awad z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Polskie MSZ potwierdziło, że na pokładach mogą znajdować się obywatele RP. "Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia obywatelom polskim" – przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

To nie pierwszy raz, gdy polscy aktywiści i politycy biorą udział w próbie przełamania izraelskiej blokady. Pod koniec września 2025 roku flotylla Global Sumud również próbowała dopłynąć do Strefy Gazy. Wtedy statki zostały zaatakowane dronami na Morzu Śródziemnym. Na jednym z nich znajdował się poseł KO Franciszek Sterczewski.

Polacy nie chcą płacić za takie akcje

Po wrześniowej ewakuacji uczestników flotylli pojawiła się dyskusja o kosztach sprowadzania aktywistów do kraju. Według przeprowadzonego wówczas sondażu SW Research dla "Wprost" większość Polaków uznała, że państwo nie powinno finansować ewakuacji osób, które mimo ostrzeżeń decydują się jechać w rejon wojny.

53,2 proc. respondentów uznało, że uczestnicy takich akcji powinni sami ponosić koszty ewakuacji.

