Kto powinien pokryć koszty ewakuacji obywateli RP? Polacy zabrali głos

Polscy uczestnicy flotylli Sumud – poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, Omar Faris i Nina Ptak, a także brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz – wrócili do Polski.

Polacy znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud. Konwój humanitarny, który zmierzał do Strefy Gazy, został przechwycony na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela i aresztowano. Sterczewski, Faris i Ptak zostali w poniedziałek deportowani do Aten. Jasiewicz opuściła Izrael wcześniej.

Sondaż. Pytanie o koszty ewakuacji

W najnowszym sondażu, który dla "Wprost" przeprowadziła pracownia SW Research, respondentów zapytano, czy państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji obywateli, którzy – mimo ostrzeżeń – udali się w rejon wojny.

Według 26,8 proc. ankietowanych, państwo powinno zapłacić za ewakuację obywateli. Przeciwnego zdania było 53,2 proc. badanych. 20 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Najwyższy odsetek tych, którzy uważają, że należy pomóc aktywistom, został odnotowany w grupach: mężczyzn (30,9 proc.), respondentów w wieku 25-34 lata (35,2 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45,8 proc.) i mieszkańców wsi (29,5 proc.). Z kolei najwięcej tych, którzy są przekonani, że aktywiści powinni radzić sobie sami w aspekcie finansowym, jest w grupach: kobiet (53,7 proc.), ankietowanych powyżej 50 lat (62,4 proc.), z wykształceniem wyższym (58,8 proc.) i miejscowości z liczbą mieszkańców w przedziale 20-99 tys. (58,6 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 30 września – 1 października 2025 r., a więc przed ewakuacją z Izraela aktywistów z flotylli Sumud. W sondażu wykorzystano metodę wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

