Trump dostał tajemniczą notatkę. "Potrzebuję twojej zgody"

Donald Trump uczestniczył w środę w Białym Domu w spotkaniu dotyczącym organizacji Antifa. W pewnym momencie sekretarz stanu USA Marco Rubio podszedł do amerykańskiego przywódcy i przekazał mu notatkę. Jej treść została uchwycona przez fotografa Associated Press. Według stacji NBC News, brzmiała ona: "Bardzo blisko. Potrzebuję twojej zgody na wpis na Truth Social, żebyś mógł ogłosić umowę jako pierwszy".

Trump przeczytał wiadomość, wymienił porozumiewawcze spojrzenie z Rubio, a następnie poinformował dziennikarzy, że "jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie". – Będą mnie potrzebować dość szybko – oświadczył. Chwilę później na koncie prezydenta USA na platformie Truth Social pojawił się wpis: "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego planu pokojowego. (...) Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!".

Trump zdradził pierwszą reakcję Netanjahu

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Izraela. – Rozmawiałem z Netanjahu chwilę temu. Zadzwonił do mnie i powiedział: "Nie mogę w to uwierzyć". Dodał, że wszyscy go teraz lubią, a ja odpowiedziałem, że co ważniejsze, znowu lubią Izrael. I rzeczywiście tak jest – stwierdził Donald Trump w rozmowie z Fox News. Amerykański przywódca przekazał portalowi Axios, że prawdopodobnie uda się do Izraela w najbliższych dniach.

"Obaj przywódcy przeprowadzili bardzo wzruszającą i serdeczną rozmowę, a także pogratulowali sobie nawzajem historycznego osiągnięcia, jakim było podpisanie porozumienia o uwolnieniu wszystkich zakładników" – podało biuro premiera Izraela w oświadczeniu. Netanjahu podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych "za wszystkie jego wysiłki i globalne przywództwo".

Negocjacje ws. Strefy Gazy

W Egipcie od poniedziałku toczyły się negocjacje delegacji Izraela i Hamasu. Do Egiptu udali się wysłannicy Donalda Trumpa – jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkoff, specjalny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu. W rozmowach uczestniczyli również premier Kataru Muhammad ibn Abd ar-Rahman Al Sani i szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin.

Pod koniec września Donald Trump przedstawił plan pokojowy dla Gazy, który obejmuje m.in. zawieszenie broni, które z czasem miałoby przejść w trwały pokój, wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów, wydanie ciał zabitych, pełne rozbrojenie Hamasu, wycofanie z Gazy izraelskiej armii, a także przekazanie kontroli nad enklawą specjalnej komisji, nadzorowanej przez ciało międzynarodowe, powołane przez amerykańską administrację w porozumieniu z państwami arabskimi i europejskimi.

