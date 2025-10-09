Nobel dla Trumpa? "Pewnie znajdą jakiś powód"

Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu amerykański przywódca został zapytany, czy spodziewa się otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla. Trump nie chciał jednak wskazać, jakiej decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego się spodziewa.

– Nie mam pojęcia – odpowiedział prezydent USA.

Trump: W końcu rozwiążemy sytuację z Rosją i Ukrainą

Polityk podkreślił jednocześnie, że jako głowa państwa zakończył siedem konfliktów zbrojnych, a Stany Zjednoczone są blisko zakończenia ósmej wojny. – Myślę, że w końcu rozwiążemy też sytuację z Rosją i Ukrainą – zaznaczył

Jednocześnie Donald Trump wcale nie ukrywał, że – jego zdaniem – podejmowane przez niego działania zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla.

– Myślę, że nikt w historii nie zakończył tylu (wojen), ale pewnie znajdą jakiś powód, żeby mi jej nie przyznać – stwierdził. Już wcześniej prezydent USA sugerował, że jego poglądy polityczne mogą stać na przeszkodzie do otrzymania prestiżowego wyróżnienia.

Kandydaturę Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla została poparli przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Ponadto wsparcie dla amerykańskiego przywódcy wyrazili przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu, którzy zostali porwani 7 października 2023 roku.

Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego

Donald Trump przekazał w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Amerykański prezydent wskazał dwa elementy, które już niebawem zostaną zrealizowane.

O powodzeniu rozmów poinformował na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" – napisał przywódca.

Jak zaznaczył Trump: "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni najpewniej w poniedziałek, a Izrael wycofa swoich żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku silnemu, trwałemu i wiecznemu pokojowi". "Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" – dodał.

