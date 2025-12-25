Niespokojna noc nad Polską. Szef MON: Wszystkie prowokacje były pod kontrolą

"Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą. Dziękuję prawie 20-stu tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem – i jak widać – robią to niezwykle skutecznie" – napisał Kosiniak-Kamysz w czwartek w serwisie X.

twitter

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Z Białorusi wleciały balony

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o przechwyceniu nad Bałtykiem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. "Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP" – napisano w komunikacie.

twitter

W nocy wojsko zaobserwowało także wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi, prawdopodobnie balonów przemytniczych. "Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" – podano.

Dowództwo przekazało, że pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności. "Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP" – podkreślono.

Armia zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Czytaj też:

Holandia pomogła Polsce. Wojsko wydało komunikat