Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polskie myśliwce w akcji

Informację przekazało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w specjalnym komunikacie.

"Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP" – czytamy.

Obiekty z Białorusi nad Polską

Jak podkreśliło DO RSZ, "w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi". "Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" – przekazano.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, a także "prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów". "Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP" – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że "sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Kolejne poderwanie polskich myśliwców

We wtorek Rosja uderzyła w cele na Ukrainie. Na atak Moskwy zareagowała Polska. Poderwane zostały myśliwce – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

DO RSZ wydało specjalny komunikat w sprawie. "Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa" – czytamy.

Jak podkreślono: "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

