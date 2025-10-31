Polska przechwyciła rosyjski samolot. Trzecia taka sytuacja w tym tygodniu

31 października przed godz. 9:00 para dyżurna polskich myśliwców MiG-29 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej Ił-20, wykonującego lot nad Morzem Bałtyckim – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Zaznaczyło, że to trzecia taka misja w tym tygodniu.

Według komunikatu, rosyjska maszyna ponownie poruszała się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie.

"Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO" – czytamy we wpisie zamieszczonym w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter).

twitter

Przechwycono trzeci w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem

Dowództwo podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczyło, że to już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku.

Wojsko zapewnia, że "pozostaje w pełnej gotowości bojowej i skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO".

"Dziękujemy Siłom Powietrznym za profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania, które kolejny raz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia i determinacji w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" – przekazano w komunikacie.

Atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce i zamknęła dwa lotniska

W czwartek z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę wojsko poderwało polskie i sojusznicze samoloty. Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań.

Czytaj też:

Ukraina zniszczyła rosyjski Oriesznik. Tajna operacja wywiadu