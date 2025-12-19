Nawrocki o rozmowie z Zełenskim. Padło nazwisko Putina

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski z oficjalną wizytą. W czwartek około godziny 19:00 samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. Ukraińskiego przywódcę przywitali przedstawiciele polskich władz oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

W piątek Zełenski po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia powitania prezydenta Ukrainy przez polskiego przywódcę. Następnie obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy. Spotkanie zakończyło się kilkanaście minut przed godziną 12.00. Następnie obaj prezydenci udali się na rozmowy plenarne delegacji.

Nawrocki: Polska wspiera Ukrainę i to się nie zmienia

Karol Nawrocki zabrał głos ws. spotkania z prezydentem Ukrainy w mediach społecznościowych.

"Odbyłem z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim twardą, uczciwą i partnerską rozmowę o sprawach kluczowych dla Polski oraz Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę i to się nie zmienia. Dzisiejsze spotkanie to nowe otwarcie we wzajemnych relacjach, a także szansa na rozpoczęcie partnerskiej współpracy z korzyścią dla obu państw" – napisał prezydent na portalu X.

"To zła informacja dla Putina" – dodał.

W podobnym tonie prezydent wypowiedział się podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim.

– Wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest na pewno dobra informacją dla Polski, dla Kijowa, dla całego regionu. Jest to natomiast zła informacja dla Moskwy i Federacji Rosyjskiej. Ta wizyta jest dowodem, iż w kwestiach strategicznych i bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje demokratyczne są razem – oznajmiła polska głowa państwa.

Zełenski dziękuje Nawrockiemu

Po spotkaniu Zełenski wyraził wdzięczność za przyjęcie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, a także zaprosił głowę państwa polskiego na Ukrainę.

– Pragnę podziękować panu prezydentowi za tę wizytę, za to spotkanie, pierwszą wizytę oficjalną do Polski i oczywiście zapraszam pana prezydenta do Ukrainy, jestem przekonany, że jest to bardzo ważne dla naszych społeczeństw – powiedział ukraiński przywódca.

– Też poruszył pan taką kwestię podczas swojego przemówienia, jeżeli chodzi o opinię społeczną... Ukraina zawsze jest wdzięczna Polsce i zawsze będzie wdzięczna i będzie pamiętała te pierwsze dni okrutnej agresji Rosji wobec nas i Ukraina zawsze broniła siebie i broniła sobą Europę – zapewnił Zełenski.

