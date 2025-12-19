Zwrot ws. MiG-ów dla Ukrainy. Jasna deklaracja Nawrockiego

W piątek do Warszawy przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z prezydentem RP. Podczas konferencji prasowej Karola Nawrockiego i WołodymyraZełenskiego poruszony został temat przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. – Jeśli chodzi o MiG-i, to jesteśmy po niepotrzebnej i niezrozumiałej burzy publicznej wokół tego – stwierdził prezydent Polski.

Karol Nawrocki przyznał przy tym, że "nie będzie wchodził" w nie swoje kompetencje w tej sprawie. Nawrocki zaznaczył, że "jego zakresem obowiązków jest dbanie o interes polskich żołnierzy".– Nie do mojego zakresu działania wchodzi podjęcie decyzji w zakresie samych MiG-ów. Mówię to ze względów formalnych – zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że Polska i Ukraina dążą do budowy symetrycznego, strategicznego partnerstwa. – Ta wymiana pomiędzy MiG-ami a systemami antydronowymi, która ma nastąpić, nie stoi w sprzeczności z naszą polityką, więc po wypełnieniu kwestii formalnych myślę, że ta sprawa zostanie po prostu załatwiona – powiedział Karol Nawrocki.

Zełenski: Ukraińscy piloci są przeszkoleni do MiG-ów

Z kolei Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że ukraińscy piloci mają duże doświadczenie w obsłudze MiG-ów, a przeszkolenie ich do latania na F-16 zajęłoby znacznie więcej czasu. – Te samoloty są bardzo dobre i możemy je już wykorzystywać, by bronić naszego nieba. Jeżeli da się to rozwiązać, to dziękujemy – powiedział przywódca Ukrainy.

Niedawno sprawa przekazania MiG-ów Ukrainie podzieliła prezydenta i rząd. Karol Nawrocki oświadczył, że nie jest o tym informowany. Zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Z kolei Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował ministra obrony i polecił mu "rachunek sumienia".

