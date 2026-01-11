"Warto prawa przestrzegać". Czarnek odpowiada znanemu księdzu

Przemysław Czarnek postanowił za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedzieć ks. Adamowi Bonieckiemu, który skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za jego wystąpienie wygłoszone na Jasnej Górze podczas 18. patriotycznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kibiców.

Czarnek odpowiada ks. Bonieckiemu

"Czcigodny Księże Marianinie" – zaczął swój wpis na platformie X były minister edukacji. Jak podkreślił, gdyby duchowny mówił przynajmniej w 50 proc. tak, jak prezydent Karol Nawrocki mówił na Jasnej Górze, to byłby z tego pożytek.

"A poza tym, art. 25 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje każdemu, także Prezydentowi RP, prawo do głoszenia swoich przekonań światopoglądowych i religijnych także w życiu publicznym. Warto prawa przestrzegać" – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Polityczny wiec" na Jasnej Górze? Ks. Boniecki uderza w Nawrockiego

Przypomnijmy, że komentując sobotnie wystąpienie głowy państwa na wałach jasnogórskich w Częstochowie ks. Adam Boniecki stwierdził, że Jasna Góra jest "częściowo upolityczniona". – Z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym – wskazał.

Duchowny podkreślił, że polityka nie powinna przenikać się z Kościołem. To, w jego ocenie, jest złe rozwiązanie. – Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką – podkreślił i dodał: "Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim".

Przemawiając w sobotę do kibiców prezydent Karol Nawrocki podkreślał m.in., że obecność na pielgrzymce, to wyraz miłości do Polski i wysławianie Pana Boga. – Nikt nie powstrzyma polskich serc, które u stóp Jasnej Góry pokazują siłę swoich wartości. Jesteśmy, tutaj aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę – mówił.

Czytaj też:

"Polityczny wiec". Ks. Boniecki uderza w prezydentaCzytaj też:

Prezydent Nawrocki zwrócił się do kibiców: Stadionów nie dotknęła propaganda