Tusk znów straszy Polexitem: Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać

Po wecie prezydenta Donald Tusk ponownie zaatakował w kontekście wyimaginowanego Polexitu przeciwników pożyczki, jaką zamierza zaciągnąć w imieniu Polski z Komisji Europejskiej. Wcześniej KE pożyczy pieniądze z międzynarodowych banków m.in. z Niemiec i Francji. Polska ma pożyczyć ok. 44 mld euro (185 mld zł, do tego odsetki szacowane na ok. 180 mld) na realizację 139 projektów w sferze bezpieczeństwa i obronności, które są tajne.

Premier: Polexit to dzisiaj realne zagrożenie

"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" – grzmi na X lider Koalicji Obywatelskiej.

twitter

Dzień wcześniej szef rządu napisał: "W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców".

Polityk Konfederacji: Federalizacja Unii to dzisiaj realne zagrożenie

Niedzielny wpis premiera skomentował Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

"Federalizacja Unii to dzisiaj realne zagrożenie! Pragnie jej Pan oraz Pana koalicjanci, a patronką całego przedsięwzięcia pozostaje Ursula von der Leyen. Program SAFE to tylko wstęp do tego, by uzależnić siły zbrojne suwerennego kraju od zewnętrznych źródeł finansowania i politycznych decyzji Brukseli. Dla Polski byłaby to katastrofa – zrobimy wszystko, aby powstrzymać ten proces i zachować pełną kontrolę nad naszym bezpieczeństwem!" – napisał.

Tuskowi będzie grozić odpowiedzialność karna?

Wetując unijny SAFE, prezydent argumentował, że jest to obwarowany warunkowością mechanizm pożyczkowy zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo i decyzje dotyczące uzbrojenia muszą pozostać wyłączną kompetencją władz państwowych. Prezydent ostrzegł rządzących przed odpowiedzialnością prawną w razie zawarcia umowy pożyczkowej z Komisją Europejską.

Także Konfederacja i PiS ostrzegają premiera Tuska, że jeśli rząd zaciągnie pożyczkę w ramach SAFE mimo weta, to złamie Konstytucję. Konkretnie chodzi o artykuły 89 i 90. Ponadto, SAFE jest wg. nich niezgodna nawet z unijnymi traktatami. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że wzięcie tego kredytu bez ustawy będzie stanowiło podstawę do postawienia Tuska przed Trybunałem Stanu. Przemysław Czarnek zwrócił się do Ursuli von der Leyen, mówiąc że Polacy nie będą spłacać nielegalnie udzielonej pożyczki, a pieniędzy będzie musiała oczekiwać od Donalda Tuska.

