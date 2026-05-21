Umowa SAFE podpisana. Tusk sprzedaje Polskę

Rząd Donalda Tuska bezprawnie ignoruje prezydenckie weto

Ilekroć Donald Tusk rezygnuje z kolejnej części suwerenności, rządzący próbują odwrócić uwagę opinii publicznej. W ostatnich dniach cała Polska żyła wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i nękaniem dziennikarzy Telewizji Republika przez policję, która weszła także do domu Tomasza Sakiewicza.

Tymczasem – bez nadmiernego rozgłosu – dzieją się sprawy, które zdecydują o przyszłości Ojczyzny na całe dekady.

8 maja przedstawiciele rządu Donalda Tuska podpisali umowę o przystąpieniu Polski do programu SAFE – pomimo jednoznacznego sprzeciwu Prezydenta RP, który jest nie tylko najważniejszą osobą w państwie, ale też politykiem z największą legitymacją społeczną w całej Polsce. Rządzący wyrzucili do kosza głos milionów Polaków!

Swoją drogą, sam Donald Tusk dokumentów SAFE nie podpisywał. Do tego niebezpiecznego zadania i niekonstytucyjnego aktu oddelegował Władysława Kosiniaka-Kamysza…

Dlaczego program SAFE jest niekorzystny dla Polski?

Choć nikt nie zna jeszcze kosztu SAFE dla Polski, a zaciągnięty przez rząd Tuska kredyt (wielokrotnie większy niż kredyty epoki Gierka) będą spłacać nasze dzieci i wnuki aż do 2071 roku, to czas na podjęcie kluczowych decyzji w zakresie potężnych wydatków mamy… do końca przyszłego tygodnia!

Wnioski na realizację samodzielnych zakupów w ramach SAFE możemy składać tylko do końca maja. Na wydanie pożyczonych pieniędzy będziemy mieć zaledwie 4 lata. Po tym terminie będziemy mogli składać jedynie wnioski dotyczące wspólnych europejskich projektów.

A przecież wystarczy mieć minimalną wiedzę na temat rozwoju technologii na świecie, by wiedzieć, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wszystkie armie świata będą korzystać z nowocześniejszych technologii, podczas gdy rozwój polskiej armii zostanie sparaliżowany, bo przez wiele lat będziemy zduszeni gigantycznym kredytem na przestarzałe technologie.

Program SAFE to także bezprawne przekazanie Unii Europejskiej kompetencji w zakresie obronności. SAFE obejmuje mechanizm warunkowości. Dwukrotnie w każdym roku polski rząd będzie składał wnioski o wypłatę raty kredytu. Zgodnie z umową – otrzyma pieniądze, jeżeli wniosek będzie „satysfakcjonujący” dla Komisji Europejskiej. W przeciwnym razie, Polska zostanie sama ze swymi zobowiązaniami za zakupiony sprzęt, ale bez środków na ich pokrycie. To oczywisty mechanizm szantażu, który wchodzi w życie na rok przed parlamentarnymi wyborami 2027.

Musimy zatrzymać i rozliczyć wyprzedawanie narodowej suwerenności

Nie możemy pozwolić, aby rządzący wyprzedawali naszą narodową suwerenność w zamian za zapewnienie sobie poparcia z zagranicy.

Zrobimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, aby przedstawiciele rządu Donalda Tuska ponieśli odpowiedzialność za swój nielegalny czyn. Przygotujemy szczegółową analizę podpisanych dokumentów i strategię pozwalającą rozliczyć polityków, odpowiedzialnych za wyprzedaż polskiej suwerenności.

Jedni będą musieli stanąć przed Trybunałem Stanu, innym prokurator powinien postawić zarzuty urzędniczego nadużycia na szkodę interesu publicznego. Bez rozliczenia sprzedaży narodowej suwerenności poczucie bezkarności skazi polską politykę na pokolenia.

W batalię o polską niepodległość musimy się włączyć wszyscy!

Oddawanie decyzji o losach Ojczyzny zagranicznym politykom i urzędnikom ma realny i bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie – na to, ile mamy w portfelu, ile płacimy za jedzenie, zatankowanie samochodu czy ogrzanie mieszkania.

Dzisiaj – jeszcze bardziej niż kiedykolwiek – kluczowe decyzje zapadają w Brukseli i w Berlinie.

Aktywność prawników Ordo Iuris na forum UE i kluczowych organizacji międzynarodowych ma więc znaczenie absolutnie fundamentalne.

Brak suwerenności ma ogromną cenę

Najlepszym przykładem realnego wpływu decyzji obcych urzędników z Brukseli na nasze życie są skutki Zielonego Ładu UE, z którym walczymy od lat. Eksperci Ordo Iuris przygotowali już 3 raporty dotyczące tej polityki.

Pierwszy z nich analizuje wszystkie dokumenty składające się na Zielony Ład i wskazuje z imienia i nazwiska polskich decydentów, ponoszących odpowiedzialność za wdrażanie szkodliwych przepisów unijnych w Polsce.

Drugi dokładnie wylicza koszty, jakie poniesie przeciętny Polak w związku z wprowadzaną polityką Zielonego Ładu.

Trzeci raport wskazuje polskim politykom, jak można w świetle obowiązującego prawa unijnego, międzynarodowego i konstytucyjnego wypowiedzieć Zielony Ład, do czego wzywa choćby Prezydent RP Karol Nawrocki. W tym raporcie pisaliśmy także o istotnym znaczeniu, jakie dla wypowiedzenia polityki klimatycznej miałoby ogólnopolskie referendum.

Tym bardziej cieszę się, że Prezydent zwrócił się już do Senatu RP z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w tej sprawie. Wspieramy z całym przekonaniem inicjatywę głowy państwa.

Razem maszerowaliśmy w obronie suwerenności Polski

Dlatego, na zaproszenie Solidarności, współorganizowaliśmy manifestację „Razem dla Polski i Polaków”, która stanowi wyraz poparcia dla organizacji referendum. Wyruszając z Placu Zamkowego, przeszliśmy ulicami Warszawy.

Nasi prawnicy objęli demonstrację Solidarności monitoringiem prawnym. Co roku takim monitoringiem obejmujemy Marsz Niepodległości, aby uczestnicy marszu czuli się bezpiecznie i nie rezygnowali z udziału w obawie przed potencjalnymi prowokacjami.

Pomogliśmy też niejednemu rolnikowi, prześladowanemu za udział w legalnych protestach przeciwko rządowi Donalda Tuska.

Przed nami wielkie wyzwania.

Każde z nich ma ogromne znaczenie dla obrony narodowej suwerenności.

Zwyciężymy tylko, jeśli wszyscy poczujemy palące zobowiązanie do osobistego zaangażowania w obronę Polski. A to oznacza także osobiste, finansowe zaangażowanie w obronę Polski, obronę prześladowanych przez rząd, a także w przygotowanie rozliczenia winnych wyprzedaży naszej suwerenności.

Jeżeli nasz głos nie będzie mocny, SAFE i Zielony Ład będą tylko wstępem do ostatecznego zgniecenia polskiej niepodległości.

Już teraz trwają prace nad likwidacją prawa weta, gwarantującego każdemu państwu UE wpływ na politykę wspólnoty. Parlament Europejski na początku maja wezwał w rezolucji do odejścia od głosowania jednomyślnego w obszarach „o strategicznym znaczeniu dla przyszłości UE”.

Nie możemy dopuścić, aby tak się stało!