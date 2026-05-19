Konsekwencje weta prezydenta. Chodzi o przetargi na miliardy złotych

O decyzji, jaka zapadła w związku z rozstrzygniętymi już przetargami na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje we wtorek RMF FM.

Przetargi na sprzęt zostaną unieważnione

Jak wskazuje rozgłośnia, po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program SAFE, konieczna była zmiana sposobu finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, w taki sposób aby nie przepadły przeznaczone na ten cel miliardy złotych.

"Finansowanie zabezpieczono w budżecie MON, a środki mają zostać uruchomione od przyszłego roku" – czytamy. Wszystko to oznacza jednocześnie zmianę warunków przetargowych. Aby uniknąć protestów ze strony podmiotów uczestniczących w już rozstrzygniętych przetargach, podjęto decyzję o ich powtórzeniu. To zaś, jak wskazuje RMF FM, może oznaczać opóźnienie dostaw.

SAFE podpisany mimo weta prezydenta

8 maja w Warszawie przedstawiciele polskiego rządu podpisali umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Polska ma otrzymać z programu ok. 43,7 mld euro niskooprocentowanych pożyczek na inwestycje w obronność i modernizację armii.

Program skrytykował prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej zawetował ustawę wdrażającą rozwiązania umożliwiające przeznaczanie środków z SAFE także na wsparcie służb podległych MSWiA. Po podpisaniu umowy głos zabrał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. "Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd" – napisał w swoich mediach społecznościowych. Bogucki zwracał również uwagę, że pod umową nie podpisał się premier Donald Tusk. "Wysyła on Ministra Obrony Narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, oraz Ministra Finansów. To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz, wy bierzecie odpowiedzialność" – stwierdził szef kancelarii prezydenta.

Prezydent Nawrocki proponował wcześniej alternatywne rozwiązanie pod nazwą "SAFE 0 proc". Według współpracowników prezydenta program miał umożliwić finansowanie modernizacji armii bez konieczności zaciągania unijnej pożyczki.

