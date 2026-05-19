Nawrocki chce referendum. Tak Polacy w sondażu oceniają pomysł prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki chce przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej UE.

Informując 7 maja o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie takiego referendum, prezydent wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji "Zielonego Ładu".

Wniosek przewiduje, że pytanie referendalne miałoby brzmieć: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Prezydent Nawrocki chce referendum. Tak ocenili je Polacy w sondażu

W sondażu dla Radia ZET IBRiS zbadał Polakom pytania, co uważają o inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego. Ankietowanych zapytano, czy proponowane przez prezydenta referendum jest "ważną sprawą dla obywateli", czy "elementem gry politycznej".

32 proc. Polaków uważa to za "zdecydowanie ważną sprawą", zaś za "raczej ważną sprawą" – 7,2 proc.

14,1 proc. badanych twierdzi, że to "raczej gra polityczna", a 39,7 proc., że "zdecydowanie gra polityczna".

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. ankietowanych.

W sumie oznacza to, iż 53,8 proc. Polaków jest zdania, że referendum prezydenta Karola Nawrockiego to element gry politycznej.

39,2 proc. uważa, że jest to ważna sprawa dla obywateli.

7 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

W grupie wyborców koalicji rządowej (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050) za ważną sprawę referendum prezydenta uważa 8 proc. ankietowanych. 84 proc. osób twierdzi, że to gra polityczna. 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Inaczej inicjatywę prezydenta dotyczącą referendum oceniają wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Partii Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. 70 proc. uznaje referendum za ważną sprawę dla obywateli. 25 proc. za element gry politycznej. 5 proc. nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 8 a 9 maja 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

