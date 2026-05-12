Referendum Nawrockiego: Miażdżący wynik sondażu. Jest jedno "ale"

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu do Senatu wniosku ws. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Ma ono dotyczyć unijnej polityki klimatycznej i wzrostu cen energii. Zaproponowane przez głowę państwa pytanie brzmi: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Jak Polacy odpowiedzieliby na nie w referendum? Czy frekwencja byłaby wiążąca? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Referendum Nawrockiego. Jaka byłaby frekwencja?

Okazuje się, że gdyby referendum odbyło się w najbliższą niedzielę, nie osiągnęłoby ono wymaganej frekwencji, aby jego wyniki mogły zostać uznane za reprezentatywne i – tym samym – wiążące.

Z badania wynika, że chęć udziału w referendum deklaruje 47 proc. wszystkich ankietowanych. 37,7 proc. z tej grupy "zdecydowanie" poszłoby zagłosować, a 9,3 proc. – "raczej tak".

W głosowaniu nie chce uczestniczyć 49,1 proc. pytanych, z czego 30,5 proc. "zdecydowanie nie", a 18,6 proc. – "raczej nie".

WP zwraca uwagę, że o ważności referendum mógłby zaważyć odsetek osób niezdecydowanych, który wynosi 3,9 proc.

Miażdżąca ocena polityki klimatycznej UE

Ankietowani ustosunkowali się również do kwestii poruszonej w pytaniu referendalnym. Tu odpowiedź jest już jednoznaczna. Wynika z niej, że aż 74,1 proc. sprzeciwia się realizacji unijnej polityki klimatycznej. "Na przeciwnym biegunie jest 22,2 proc. ankietowanych, którzy na pytanie zaproponowane przez Nawrockiego odpowiadają 'tak'" – czytamy.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2026 r. metodą CATI & CAWI na grupie badawczej 1000 dorosłych osób.

