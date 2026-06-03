"To prawo było permanentnie łamane". Referendum w Krakowie zostanie unieważnione?

W referendum 24 maja mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza do czasu wyboru nowego włodarza. Został nim wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

W środę do krakowskiego sądu wpłynął protest dotyczący naruszenia ciszy wyborczej przed głosowaniem referendalnym. Jego inicjator Edward Nowak wskazywał, że przypadków złamania przepisów było bardzo dużo.

– To prawo było permanentnie łamane. Nie tylko przez osoby przypadkowe, które mogły nie być zorientowane w prawie, ale łamane było także przez polityków, przez osoby publiczne, które z całą pewnością wiedziały, co robią – powiedział.

Jako przykład podano m.in. treści mobilizujące do udziału w referendum, publikacje kart do głosowania, płatne reklamy oraz materiały rozpowszechniane na platformach X, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube, a także w lokalnych grupach mieszkańców. Według autorów protestu, te działania wpłynęły na frekwencję w głosowaniu, a więc pośrednio także na odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa.

Kto nowym prezydentem Krakowa?

Wybory odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. W mieście ruszyła giełda nazwisk. Swoich kandydatów ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz partia Razem (Aleksandra Owca). Swoją kandydaturę zgłosił także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Najprawdopodobniej na start w wyborach zdecyduje się ponownie Łukasz Gibała, który w 2024 r. nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość wybrało z kolei Michała Dwernickiego.

Wśród możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Pawła Kowala, Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Andrzeja Domańskiego.

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