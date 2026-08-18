Wojna o krzesła. Kolejny spór między PiS a Rozwojem Plus

Mateusz Morawiecki poinformował 29 lipca br. na konferencji prasowej w Sejmie, że klub Rozwój Plus założyło 40 posłów i jeden senator. – Według jednych doktorów habilitowanych jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, według innych nie jesteśmy. A co to Polaków obchodzi? – powiedział były premier.

Jak dodał, "dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską". – My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Posłowie, którzy wraz z Mateuszem Morawieckim założyli klub parlamentarny Rozwój Plus, zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości.

Ostateczna decyzja może należeć do Czarzastego

Jak podaje we wtorek RMF FM, między politykami Prawa i Sprawiedliwości a członkami klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego trwają kłótnie dotyczące podziału sejmowych pomieszczeń i miejsc na sali plenarnej.

Stacja donosi, że "ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów".

"Na razie nie ma porozumienia w żadnej z tych kwestii. Rozmowy między obiema stronami nadal trwają, ale obecnie nic nie wskazuje na szybkie zakończenie sporu" – informuje RMF FM.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia kompromisu między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus, ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie podziału pomieszczeń oraz miejsc na sali plenarnej może należeć do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i kierownictwa jego kancelarii.

Kulisy usunięcia ludzi Morawieckiego z PiS

Część polityków Rozwoju Plus już otrzymała od sądu dyscyplinarnego PiS decyzję o usunięciu z partii oraz klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W przesłanym 13 sierpnia orzeczeniu wskazano, że dopuścili się "ciężkiego naruszenia art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości". Art. 36 mówi, że kandydaci, którzy dostali się do parlamentu z list PiS muszą należeć do klubu PiS. Informację o wykluczeniu członków stowarzyszenia Rozwój Plus z partii Jarosława Kaczyńskiego jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska.

Stacja Polsat News doprecyzowała, że formalnie w PiS nadal są Piotr Müller, Michał Dworczyk oraz Waldemar Buda, gdyż – jak uznano – "nie tworzyli nowego klubu". Są to bowiem eurodeputowani. Z Prawa i Sprawiedliwości usunięto dokładnie 38 posłów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a także dwóch senatorów.

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