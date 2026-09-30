Jak donosi "Washington Sun", 99,8 proc. funduszy przyznanych Ukrainie zostało już rozdysponowanych.

– Fakt, że w końcu to robią, praktycznie w ostatnim możliwym dniu, mówi wszystko, co trzeba wiedzieć o tej relacji. Nie informują nas o tym na czas. Nie przestrzegają prawa, a nasza współpraca przechodzi przez trudny okres – skomentował te informacje demokratyczny senator Chris Coons.

Podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Senatu, które odbyło się 30 kwietnia, dyrektor finansowy Pentagonu Jules Hurst powiedział, że środki finansowe zostały niedawno przydzielone i "wkrótce zostaną uruchomione". Kongres wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z powolnego tempa przekazywania środków Kijowowi.

KE odmawia Ukrainie

Komisja Europejska odmówiła Ukrainie przyznania 220 mln euro dodatkowej pomocy dla rolników. Kijów zabiegał o środki w związku z problemami z eksportem produktów rolnych przez Morze Czarne.

Według ukraińskiego ministra rolnictwa Tarasa Wysockiego 220 mln euro miało zostać przeznaczone na bezpośrednie wsparcie rolników oraz poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych.

Ukraina argumentowała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę portową i ograniczenie eksportu drogą morską utrudniają sprzedaż tegorocznych zbiorów, co może zagrozić finansowaniu kolejnego sezonu zasiewów.

O złożeniu wniosku w Brukseli Kijów informował w sierpniu. Komisja Europejska potwierdziła wówczas jego otrzymanie i wskazywała, że analizuje sytuację na ukraińskim rynku rolnym, w tym postępy zbiorów, możliwości logistyczne oraz konsekwencje zakłóceń eksportu przez Morze Czarne. KE nie podawała wtedy terminu decyzji.

Wysocki uczestniczył w poniedziałek (28 września) w posiedzeniu unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Jak podało ukraińskie ministerstwo, apelował do państw UE o wsparcie dla niezakłóconego eksportu ukraińskich produktów rolnych oraz o rozważenie czasowego mechanizmu częściowej rekompensaty nadzwyczajnych kosztów logistycznych.

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