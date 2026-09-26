Wojna USA z Iranem. Pentagon po cichu zwiększył liczbę rannych żołnierzy

Pentagon po cichu zwiększył w tym tygodniu o 37 osób oficjalną liczbę amerykańskich żołnierzy rannych w związku z konfliktem z Iranem – podaje "Washington Post".

W bazie danych resortu obrony pojawiło się 29 marynarzy i ośmiu żołnierzy piechoty morskiej. Nie wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach zostali ranni.

Według danych Defense Casualty Analysis System (DCAS), oficjalnej bazy Pentagonu dotyczącej strat amerykańskich sił zbrojnych, do środy (23 września) liczba rannych od początku konfliktu wynosiła 861 osób.

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"WaPo" zwraca uwagę, że resort obrony nie podał publicznie informacji o przyczynach obrażeń 37 nowo ujętych żołnierzy. Przedstawiciel marynarki wojennej przekazał jedynie, że wszyscy poszkodowani powrócili do służby.

Sposób prowadzenia statystyk strat przez Pentagon od miesięcy budzi pytania. W lipcu departament przeniósł do nowej kategorii cztery zgony i dziesiątki przypadków rannych, które wcześniej przypisywano operacji "Epicka Furia", rozpoczętej 28 lutego br. przeciwko Iranowi.

Według wcześniejszych ustaleń "Washington Post" w oficjalnych danych mogły również nie być ujęte wszystkie zgony amerykańskich wojskowych związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Trump "odrzucił propozycję" zawieszenia broni

Prezydent USA Donald Trump miał odrzucić propozycję Teheranu dotyczącą zawieszenia broni i przygotowuje się do wznowienia bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych do Kongresu.

Poinformował o tym w piątek (25 września) dziennik "Wall Street Journal", powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.

Według oficjalnych danych Pentagonu w konflikcie z Iranem zginęło 19 amerykańskich wojskowych. Źródła gazety "Washington Post" twierdzą, że rzeczywista liczba może być wyższa i wynosi co najmniej 22 żołnierzy.

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