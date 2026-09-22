Alarm dla Trumpa. Prezydent USA ma w sondażu najniższe poparcie w historii

Z sondażu opublikowanego przez agencję Reutera we współpracy z instytutem Ipsos wynika, że 32 proc. ankietowanych Amerykanów pozytywnie ocenia prezydenturę Donalda Trumpa. Oznacza to spadek poparcia o 3 pkt proc. w ciągu tygodnia.

Z kolei kiedy Donald Trump obejmował urząd prezydenta USA na początku 2025 roku, pozytywnie oceniała go niemal połowa Amerykanów.

Fatalny sondaż dla Trumpa. Poparcie najniższe w historii

Spada także poparcie dla Donalda Trumpa wśród wyborców Republikanów. W ciągu tygodnia spadło ono aż o 9 pkt proc. – z 82 proc. do 73 proc.

Drożyzna szaleje w Stanach Zjednoczonych

Reuters komentując wyniki sondażu, zauważa, ze główną przyczyną spadającej popularności amerykańskiego przywódcy są narastające problemy finansowe amerykańskich gospodarstw domowych.

Obecnie jedynie 17 proc. badanych dobrze ocenia sposób, w jaki Donald Trump radzi sobie z drożyzną. Po raz pierwszy w historii tego wskaźnika odsetek Republikanów krytykujących prezydenta za politykę cenową przewyższył grupę tych, którzy w tym obszarze go popierają (51 proc. do 44 proc.).

Prezydent USA Donald Trump w kampanii wyborczej obiecywał powstrzymywanie inflacji i unikanie długotrwałych wojen. Po ataku na Iran deklarował, że konflikt potrwa kilka tygodni, argumentując, że wojna jest jedynym sposobem, by zapobiec rozwojowi przez Iran broni jądrowej, która mogłaby zagrozić światu. Iran okazał się jednak odporny na konflikt.

Amerykanie deklarują w sondażu, że wpłynie to na ich decyzje podczas wyborów do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Republikanie będą walczyć w wyborach o utrzymanie niewielkiej większości.

Sondaż przeprowadzono online wśród 1277 dorosłych mieszkańców USA. Margines błędu to trzy pkt. proc.

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