Jak chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż

"Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – takie pytanie postawiła Polakom pracownia Social Changes.

Liderem sondażu jest Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 30,4 proc. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 25 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem na poziomie 11,5 proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 8,9 proc. głosów oraz Nowa Lewica z wynikiem 8,6 proc.

Do Sejmu nie dostałby się Rozwój Plus. Formacja Mateusza Morawieckiego może liczyć na 4,8 proc. poparcia. Również Partia Razem z 4,5 proc. głosów znalazłaby się pod progiem. Na PSL zagłosowałoby 3,5 proc. badanych, a na Polskę 2050 – 1,2 proc. Ponadto 1,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że zagłosowałoby na inną formację.

Szacowana frekwencja wyniosłaby 76 proc. Sondaż został przeprowadzony w dniach 11-14 września. W badaniu wzięło udział 1095 osób.

Pakt senacki. Kolarski: Bez Brauna

Konfederacja Korony Polskiej w grudniu ub. złożyła propozycję zawiązania na wybory niepodległościowego paktu senackiego, po to, żeby szeroka koalicja PiS, dwóch Konfederacji i Rozwoju Plus, zdobyła w Senacie większość. Jeśli bowiem ugrupowania te wystawią konkurencyjnych kandydatów, większość w izbie wyższej utrzyma szeroki blok lewicowy pod wodzą Donalda Tuska.

Propozycja Korony nie zyskała aprobaty PiS i środowiska prezydenta, który miałby być politycznym patronem całego przedsięwzięcia. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, były członek Platformy Obywatelskiej i były doradca Jana Rokity, Wojciech Kolarski oznajmił w wywiadzie dla Dominiki Wielowieyskiej w TOK FM, że nie widzi możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tak zwanego paktu senackiego prawicy.

Konfederacja Korony Polskiej oznajmiła, że skoro prezydent i kierownictwo PiS nie chce paktu z Braunem, to jest gotowa wystawić własnych kandydatów we wszystkich 100 okręgach senackich.

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