Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech? Merz może stracić stanowisko do końca tygodnia

Według analizy portalu Politico w CDU rozważane są różne warianty rozwoju sytuacji po serii niekorzystnych dla chadecji wyników wyborczych. Kluczowe znaczenie mogą mieć niedzielne wybory do parlamentów krajowych w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Scenariusze politycznej przyszłości Merza. Będzie dymisja?

Jednym ze scenariuszy jest pozostanie Merza na stanowisku i próba odzyskania poparcia poprzez przyspieszenie prac rządu nad reformami. W środę ośmiu premierów krajów związkowych związanych z CDU opowiedziało się za stabilnością i działaniem, choć w ich apelu nie wymieniono nazwiska kanclerza. Według portalu może to oznaczać, że kierownictwo CDU nie jest obecnie gotowe do jego odwołania.

Drugim wariantem jest dobrowolna rezygnacja Merza w przypadku utraty poparcia w partii. Wśród potencjalnych następców wymieniani są premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst, premier Bawarii i lider CSU Markus Söder, a także premier Hesji Boris Rhein i minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Problemem pozostaje jednak brak wyraźnego konsensusu w CDU/CSU co do następcy.

Merz mógłby również sam wystąpić o wotum zaufania, aby sprawdzić poparcie dla swojego rządu albo otworzyć drogę do przedterminowych wyborów. W przypadku przegranej prezydent Frank-Walter Steinmeier mógłby, na wniosek kanclerza, rozwiązać Bundestag w ciągu 21 dni. Inną możliwością jest konstruktywne wotum nieufności, które wymagałoby jednoczesnego wyboru nowego kanclerza przez parlament.

Notowania AfD zmieniają Niemcy. Co z kanclerzem?

Politico wskazuje także na najbardziej kontrowersyjny wariant – uzyskanie przez nowego kanclerza poparcia Alternatywy dla Niemiec (AfD), bezpośrednio lub pośrednio. Oznaczałoby to przełamanie obowiązującej w głównych partiach niemieckich zasady izolowania AfD. Merz wykluczał dotąd pozostawanie u władzy dzięki poparciu tego ugrupowania.

Kryzys chadecji pogłębiła wygrana AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt, gdzie ugrupowanie uzyskało 43,8 proc. głosów. W najnowszych sondażach AfD jest także przed CDU/CSU na poziomie federalnym.

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