Oficjalne wyniki wyborów w Szwecji. Lewica wygrywa

Po przeliczeniu 100 proc. głosów blok zdobył 176 mandatów, podczas gdy dotychczasowa centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona wraz ze Szwedzkimi Demokratami uzyskała 173 miejsca. Ostatni mandat ważył się do samego końca.

Szwedzki Urząd Wyborczy przedstawił w czwartek wstępne pełne wyniki wyborów parlamentarnych. Wynika z nich, że większość w liczącym 349 miejsc Riksdagu zdobył blok skupiony wokół opozycyjnej Partii Robotniczej-Socjaldemokratów.

Socjaldemokraci wraz z pozostałymi ugrupowaniami lewicowymi mogą liczyć na 176 mandatów. Rządzący od 2022 roku centroprawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona wraz ze Szwedzkimi Demokratami zdobył 173 miejsca.

Oznacza to bardzo niewielką, wynoszącą zaledwie trzy mandaty przewagę zwycięskiego bloku.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, po której stronie znajdzie się ostatnie miejsce w parlamencie. Podczas liczenia około 300 tys. głosów oddanych w późniejszej fazie głosowania przedterminowego oraz za granicą mandat przechodził pomiędzy blokami.

Magdalena Andersson może wrócić na stanowisko premiera

Rezultat oznacza, że misję utworzenia nowego rządu ma w pierwszej kolejności otrzymać liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Polityk pełniła już funkcję premier Szwecji w latach 2021-2022.

To za jej rządów, w 2022 roku, Szwecja zdecydowała się złożyć wniosek o członkostwo w NATO. Socjaldemokraci zapowiedzieli, że po ewentualnym powrocie do władzy zamierzają kontynuować dotychczasową politykę bezpieczeństwa, w tym wsparcie dla Ukrainy.

Ogłoszone w czwartek rezultaty nie są jeszcze ostateczne. Równolegle trwa ponowne przeliczanie głosów, a oficjalne wyniki spodziewane są w weekend. Wtedy ma być również znany ostateczny skład osobowy nowego parlamentu.

Nowo wybrany Riksdag po raz pierwszy zbierze się 28 września.

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