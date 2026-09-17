Kosiniak-Kamysz: Sytuacja jest najniebezpieczniejsza

Wicepremier wziął udział w 6. edycji Forum Miasteczek Polskich. Podczas wydarzenia szef MON podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Stowarzyszeniem Unia Miasteczek Polskich. Porozumienie ma na celu rozwój i zacieśnienie współpracy w zakresie wzmacniania obronności, edukacji patriotycznej, zarządzania kryzysowego oraz promocji służby wojskowej wśród mieszkańców małych miast i gmin.

Szef MON stwierdził, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. – Sytuacja jest najniebezpieczniejsza. Nie przyszedłem was przestraszyć, nie chcę nikogo straszyć. Chcę raczej uspokajać, ale nie mogę przejść obojętnie, bo później powiecie, że nikt was nie ostrzegał. Wy musicie to przekazać też tym, z którymi będziecie rozmawiać. Sytuacja jest poważna – mówił.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Rosja "idzie do góry w drabinie eskalacyjnej". – Będzie używała coraz to nowych prowokacji. Wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania. Po to jest też ta umowa, żebyście zachęcali jako samorządy do przeszkolenia wojskowego, żebyście sami przystąpili do programów #wGotowości, gdzie można się przeszkolić – dodał.

– Budujemy siłę armii, siłę sojuszy, żeby nigdy do najtrudniejszych zdarzeń nie doszło. Ale tylko ten zwycięża, kto jest na najtrudniejsze zdarzenia gotowy, przygotowany, ma plan. Dlatego sprawdźcie plany, sprawdźcie sytuacje kryzysowe, przećwiczcie je. Trzeba zrobić to na poważnie – mówił.

Umowa MON z Unią Miasteczek Polskich

Wicepremier tłumaczył, że podpisanie porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Unią Miasteczek Polskich dotyczy działań proobronnych, przygotowania do sytuacji kryzysowych, współdziałania w rekrutacji, w pozyskaniu nowych żołnierzy, w promocji służby wojskowej i wsparcia MON w działaniach związanych z misją samorządu. – Samorząd jest najbliżej spraw związanych z funkcjonowaniem każdego z nas. Szkoła, żłobek, dom seniora, miejsce pracy – wszystko to się dzieje w tej samorządowej przestrzeni – stwierdził.

Forum Miasteczek Polskich to konferencja samorządowa będąca corocznym spotkaniem kilkuset liderów lokalnych oraz stanowiąca przestrzeń do rzeczowej debaty o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stają polskie małe i średnie miejscowości. To także miejsce, w którym rodzą się realne pomysły i konkretne inspiracje do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w lokalnych wspólnotach.

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