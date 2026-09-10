Kosiniak-Kamysz o SAFE: Trzeba tych obłudników nigdy nie dopuścić do władzy

W środę (9 września) Polska i USA podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing (FMF), nazywanego "amerykańskim SAFE". Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 mld dolarów.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w czwartek (10 września) przez dziennikarzy, czy w związku z "amerykańskim SAFE" dotarły do niego jakieś głosy sprzeciwu ze strony Pałacu Prezydenckiego i największej partii opozycyjnej, tak jak to było wcześniej w przypadku europejskiego SAFE.

– Wręcz przeciwnie. Od przedstawiciela pana prezydenta usłyszałem, że to jest wielkie osiągniecie, w którym również pan prezydent partycypował, czego nie odmawiam, nie odbieram, bo relacje pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem również dlatego są ważne. Ja to doceniam – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

– Ale obłudą, szczytem hipokryzji jest mówienie, że ten kredyt (europejski – red.), który nawet jest tańszy i ma zasady, jest nie do przyjęcia. Ale kredyt amerykański, który ma zasady, trzeba go też spłacać, jest obwarowany warunkowością, już jest super – mówił.

Szef MON: Kłamstwem było to, że SAFE jest niebezpieczny, bo jest kredytem

– Wczoraj prawda wyszła na jaw. Kłamstwo zostało pokonane. Kłamstwem było to, że SAFE jest niebezpieczny, bo jest kredytem, bo ma warunki do spełnienia. Kłamstwem było to, że ktoś będzie nam decydował, jaki sprzęt kupujemy. Tak jak nie było to prawdą wtedy, tak dzisiaj trzeba docenić amerykański kredyt i podziękować za to – zaznaczył minister.

– Ale trzeba tych obłudników nigdy nie dopuścić do władzy, bo oni wycofają się z europejskiego SAFE i nie wykorzystają każdej możliwości. Będą to negować i nie będą chcieli rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego – argumentował.

Jak tłumaczył, europejski SAFE ma jedną przewagę nad amerykańskim. – Pieniądze z amerykańskiego SAFE musimy wydać w Stanach Zjednoczonych i w tamtych firmach. Pieniądze z europejskiego w ponad 90 proc. już wydaliśmy w polskich firmach zbrojeniowych – zakończył Kosiniak-Kamysz.