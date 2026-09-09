Wielka umowa Polski z USA staje się faktem. Miliardy na sprzęt wojskowy

Polska podpisała w środę umowę kredytową z amerykańskimi władzami na finansowanie zakupu uzbrojenia, sprzętu wojskowego, usług i szkolenia. Umowa zakłada, że Polska będzie kupować amerykański sprzęt. Umowa może opiewać nawet na cztery miliardy dolarów.

Podpisanie umowy skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "4 mld USD dla Polski w ramach programu Foreign Military Financing to kolejny ważny krok w modernizacji Sił Zbrojnych RP" – napisał na X.

"Podpisana dziś polsko-amerykańska umowa wzmacnia strategiczne partnerstwo Polski i USA, przyspiesza realizację już zawartych kontraktów – w tym na śmigłowce Apache – oraz zwiększa zdolności obronne Polski. Nikt w Europie ani w NATO nie inwestuje tak dużo we własne i wspólne bezpieczeństwo jak nasz kraj. Realizacja funduszu FMF to także to wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa" – podkreślił wicepremier.

O tym, że Polska i Stany Zjednoczone są blisko podpisania kolejnej umowy dotyczącej finansowania zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla polskiej armii, informował we wtorek portal Business Insider Polska.

Umowa nie oznacza jednak, że Polska otrzyma 4 mld dolarów w formie bezzwrotnej pomocy. FMF umożliwia korzystanie z preferencyjnego finansowania objętego gwarancjami amerykańskiego rządu. Pieniądze mogą następnie zostać przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego.

"Amerykański SAFE"

Foreign Military Financing jest instrumentem Departamentu Stanu USA służącym wspieraniu sojuszników w zakupach amerykańskiego uzbrojenia. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określał ten mechanizm mianem "amerykańskiego SAFE". SAFE to unijny program pożyczek na zbrojenia, z którego korzysta nasz kraj.

Nowe środki mają pomóc Polsce w kontynuowaniu prowadzonego na dużą skalę programu modernizacji Sił Zbrojnych. Warszawa w ostatnich latach zawarła ze Stanami Zjednoczonymi szereg wielomiliardowych kontraktów zbrojeniowych.

Wśród najważniejszych zakupów znajdują się systemy obrony powietrznej Patriot w ramach programu Wisła, samoloty wielozadaniowe F-35 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.

Kolejne zakupy amerykańskiej broni

Według Business Insider Polska nowa umowa finansowa ma ułatwić realizację kolejnych zamówień. Preferencyjne warunki finansowania pozwalają rozłożyć ogromne wydatki związane z modernizacją armii w czasie.

Dla Stanów Zjednoczonych program FMF jest jednocześnie narzędziem wzmacniania współpracy wojskowej z kluczowymi sojusznikami oraz wspierania eksportu amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jeżeli zapowiadane porozumienie zostanie sfinalizowane, Polska uzyska dostęp do kolejnych około 4 mld dolarów finansowania przeznaczonego na zakupy uzbrojenia w USA. Z informacji serwisu wynika, że podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

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