Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Mogą je dostać także cywile

Dokumenty trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą otrzymać je również cywile, w tym specjaliści potrzebni wojsku. Kolor paska na karcie wskazuje rodzaj przydziału oraz obowiązki, które powstaną w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Za niestawienie się w wyznaczonym miejscu mogą grozić poważne konsekwencje.

Karta mobilizacyjna jest dokumentem wydawanym jeszcze w czasie pokoju. Potwierdza nadanie danej osobie przydziału mobilizacyjnego i wskazuje m.in. jednostkę oraz miejsce, do którego powinna się zgłosić po ogłoszeniu mobilizacji lub w razie wojny – zgodnie z rodzajem otrzymanego przydziału.

Za dostarczanie dokumentów odpowiadają Wojskowe Centra Rekrutacji. Sama wysyłka kart jest standardową procedurą przygotowującą państwo na sytuację kryzysową i nie oznacza, że mobilizacja została ogłoszona.

Karty trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy. Otrzymać je mogą jednak również osoby cywilne. Dotyczy to m.in. specjalistów z dziedzin szczególnie istotnych dla funkcjonowania wojska, np. lekarzy czy informatyków.

Cywile mogą być również potrzebni do wykonywania zadań związanych z administracją, transportem czy energetyką. Nie zawsze muszą przy tym zawodowo pracować w danej dziedzinie – możliwe jest nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego osobie, która nie jest pracownikiem jednostki.

Trzy kolory kart. Każdy oznacza inne obowiązki

Obecnie stosowane karty mobilizacyjne mają paski w trzech kolorach. Czerwony dotyczy osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, które po ogłoszeniu mobilizacji mają obowiązek stawić się w miejscu i terminie określonym w dokumencie.

Zielony oznacza przydział, który nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego stawienia się po samym ogłoszeniu mobilizacji. Obowiązek powstaje po otrzymaniu odpowiedniego powołania lub powiadomienia.

Niebieskie karty przeznaczone są natomiast dla cywilów posiadających przydział do pracy w jednostce wojskowej. W przypadku mobilizacji lub wojny mają oni obowiązek stawić się do pracy w wyznaczonym terminie.

Wysyłanie dokumentów jeszcze w czasie pokoju ma sprawić, że w sytuacji zagrożenia osoby potrzebne wojsku będą już przypisane do konkretnych jednostek i zadań.

Co, jeśli ktoś się nie stawi?

Otrzymania karty mobilizacyjnej nie należy więc utożsamiać z natychmiastowym powołaniem do wojska. Dokument zaczyna mieć kluczowe znaczenie po spełnieniu wskazanych w nim warunków, m.in. po ogłoszeniu mobilizacji.

Zgodnie z opisanymi zasadami zignorowanie obowiązku stawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie może skutkować odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności. Przydział może zostać również wcześniej cofnięty w określonych prawem przypadkach, np. w związku z trwałym wyjazdem za granicę.

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