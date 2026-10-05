Rozmieszczenie polskiego wojska. Kosiniak-Kamysz: Podpisałem ważne decyzje

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w ostatnich tygodniach podjął decyzje dotyczącą lokalizacji jednostek wojskowych na terenie Lubelszczyzny. Chodzi m.in. o 18. Brygadę Zmotoryzowaną, która jest formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19. brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie.

– Po pierwsze Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były duże wątpliwości, my odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje [...] ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy [...] jednostki wojskowej z powodów po pierwsze etycznych, a z drugiego z powodów, długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie – przekazał szef MON.

Jest decyzja szefa MON

Kolejna decyzja dotyczy Biłgoraja, gdzie będzie zlokalizowana część jednostek 18. Brygady Zmotoryzowanej. Następna jednostka powstanie w Łukowie.

– Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów operujących, właśnie wojsk dronowych [...] Sobieszyn, to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania, dzisiaj tam już funkcjonuje Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina [...] potrzebują kolejnej przestrzeni, w Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali, kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej – wskazał Kosiniak-Kamysz.

Decyzje zostały również podjęte w kwestii lokalizowania jednostek w okolicach Kraśnika oraz w Świdniku.

– Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów, a tutaj wreszcie, mam nadzieję, po tych trudnych latach dyskusji, do końca tego roku, już mam zapewnienia z portu lotniczego, uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana – powiedział lider PSL.

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