"Uprzejmie informuję". Sikorski uderza w Bielana

Europoseł PiS Adam Bielan, który ma dobre kontakty w Białym Domu, informował kilka dni temu, że pomógł ministrowi obrony narodowej zorganizować spotkanie z wysokim rangą przedstawicielem amerykańskiej administracji. Następnie Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że chodziło o spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się w marcu. Trwało ono kilkadziesiąt minut.

Kosiniak-Kamysz spotkał się z Trumpem. Jest komentarz Tuska

Premier Donald Tusk, pytany w poniedziałek przez TVN24, potwierdził, że minister obrony narodowej poinformował go o przebiegu marcowej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Szef rządu przyznał, że informację o przebiegu spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA otrzymał jeszcze w marcu, w ramach rozmowy z wicepremierem. Dopytywany nie podał jej szczegółów, wskazując, że „to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić".

Donald Tusk pytany o kwestię baz wojskowych USA w Polsce odpowiedział, że nie było to przedmiotem marcowej rozmowy.

– Kiedyś historia się dowie. Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej – dodał.

Premier dopytywany, czy o rozmowie tej nie wiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, odpowiedział, że o to "trzeba pytać bohaterów" tej opowieści, a nie jego.

Bielan o słowach Tuska: Bzdura

Adam Bielan pytany w poniedziałek w Telewizji Republika o to, że to nie kwestie bezpieczeństwa, a polska polityka wewnętrzna była tematem rozmów w USA, stwierdził, że jest to "bzdura" oraz, że dziennikarze powinni zapytać o to Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Europoseł PiS odniósł się również do słów Donalda Tuska. – Jeżeli premier miał taką wiedzę, a nie przekazał jej ministrowi odpowiedzialnemu za politykę zagraniczną, wiele mówi to o relacjach panujących na szczytach obecnego rządu – dodał.

Sikorski reaguje na słowa Bielana

Na słowa Adama Bielana zareagował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce" – napisał na platformie X.

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