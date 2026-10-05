"To już jest jakaś obsesja". Sobkowiak-Czarnecka odpowiada Mentzenowi

W poniedziałek na terenie ciechanowskiego dowództwa 1. Dywizji Piechoty Legionów odbyła się prezentacja nowych mundurów żołnierzy Wojska Polskiego.

Nowe mundury żołnierzy Wojska Polskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, zaznaczył, że według badań, nowy kamuflaż sprawia, iż żołnierze są dużo mniej widoczni w terenie zarówno w dzień, jak i w nocy.

– Jest on dużo bardziej komfortowy dla każdego żołnierza, dostosowany do potrzeb kobiet i mężczyzn – podkreślił.

Mundury zostały zaprojektowane w wersji męskiej i damskiej, a ich wzory zostały opatentowane i zastrzeżone na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Mundury również dla kobiet w armii

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że dla niej osobiście najważniejsze jest to, że wreszcie stworzony został wzór munduru specjalnie dla kobiet.

– Po raz pierwszy w historii polskiego wojska kobiety żołnierze nie będą musiały wybierać to, co im pasuje rozmiarowo z mundurów męskich, tylko mają dla siebie dedykowany mundur – powiedziała.

Wiceszefowa MON zapowiedziała także, że wkrótce ruszy program "Kobiety na strzelnice". – Będę pojawiać się w całej Polsce i zapraszać kobiety do tego, żeby ćwiczyły razem ze mną – zadeklarowała.

Podkreśliła przy tym, że na ćwiczeniach "wGotowości" dominują kobiety. – Bzdurą jest, że kobiety nie chcą brać bezpieczeństwa w swoje ręce. I mam nadzieję, że już żaden polityk nie będzie próbował tego podważać – powiedziała.

Mentzen zadał pytanie Sobkowiak-Czarneckiej

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zamieściła podobny wpis na platformie X.

"Wreszcie mamy mundur dedykowany dla kobiet – żołnierzy! Dzisiaj w polskiej armii 16 proc. żołnierzy to kobiety, a Wojskach Obrony Terytorialnej to ponad 20 proc. Nie pozwolę nikomu obrażać i zbijać kapitału politycznego na tym, że próbuje się dyskredytować kobiety w mundurach" – napisała.

Na wpis wiceszefowej MON zareagował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

"A jak wygląda wojna dedykowana dla kobiet? W jakim rodzaju wojny kobiety sprawdzają się jak mężczyźni? Kiedy i gdzie stoczono taką wojnę?" – zapytał.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpisała liderowi Nowej Nadziei. "To już jest jakaś obsesja" – stwierdziła.

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