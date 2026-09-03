Święto Kawalerii Polskiej w Ossowie 

Święto Kawalerii Polskiej ustanowiono dla upamiętnienia rocznicy Bitwy
pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku – największej bitwy konnej wojny
polsko-bolszewickiej i jednej z największych bitew kawaleryjskich XX
wieku. Każdego roku, w dniach związanych z rocznicą tego zwycięstwa, w
całej Polsce spotykają się ludzie, którym bliska jest historia
polskiej jazdy. To czas przypominania dziejów i dorobku pułków
kawalerii, ich tradycji, barw i znaków, a przede wszystkim bohaterów,
którzy służyli w ich szeregach.
Święto Kawalerii jest jednocześnie hołdem dla wszystkich polskich
kawalerzystów, którzy na przestrzeni wieków stawali konno do obrony
Rzeczypospolitej. Szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni – ich odwaga,
służba i przywiązanie do Ojczyzny pozostają częścią naszego narodowego
dziedzictwa.
Dziś te tradycje są nadal żywe. Dziedziczą je jednostki Wojska
Polskiego oraz Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, a kultywują i
przekazują kolejnym pokoleniom również oddziały kawalerii ochotniczej.
W dniach 5–6 września 2026 roku na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 roku historia ponownie spotka się ze współczesnością. Ponad 100
koni, Mistrzostwa Polski we Władaniu Bronią Konno, pokazy kawalerii i
Wojska Polskiego, prezentacja pojazdów i wyposażenia WP, uroczysty
apel oraz defilada stworzą wyjątkową oprawę tegorocznego Święta
Kawalerii Polskiej w Ossowie.