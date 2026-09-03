Święto Kawalerii Polskiej w Ossowie 

Święto Kawalerii Polskiej ustanowiono dla upamiętnienia rocznicy Bitwy

pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku – największej bitwy konnej wojny

polsko-bolszewickiej i jednej z największych bitew kawaleryjskich XX

wieku. Każdego roku, w dniach związanych z rocznicą tego zwycięstwa, w

całej Polsce spotykają się ludzie, którym bliska jest historia

polskiej jazdy. To czas przypominania dziejów i dorobku pułków

kawalerii, ich tradycji, barw i znaków, a przede wszystkim bohaterów,

którzy służyli w ich szeregach.

Święto Kawalerii jest jednocześnie hołdem dla wszystkich polskich

kawalerzystów, którzy na przestrzeni wieków stawali konno do obrony

Rzeczypospolitej. Szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni – ich odwaga,

służba i przywiązanie do Ojczyzny pozostają częścią naszego narodowego

dziedzictwa.

Dziś te tradycje są nadal żywe. Dziedziczą je jednostki Wojska

Polskiego oraz Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, a kultywują i

przekazują kolejnym pokoleniom również oddziały kawalerii ochotniczej.

W dniach 5–6 września 2026 roku na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej

1920 roku historia ponownie spotka się ze współczesnością. Ponad 100

koni, Mistrzostwa Polski we Władaniu Bronią Konno, pokazy kawalerii i

Wojska Polskiego, prezentacja pojazdów i wyposażenia WP, uroczysty

apel oraz defilada stworzą wyjątkową oprawę tegorocznego Święta

Kawalerii Polskiej w Ossowie.

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