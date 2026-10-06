PiS reaguje na atak Morawieckiego: Niech się pan szanuje

PiS zapowiada wycofanie części rozwiązań Polskiego Ładu, m.in. zmian dotyczących składki zdrowotnej przedsiębiorców oraz przywrócenie karty podatkowej. Mateusz Morawiecki krytykuje te propozycje, twierdząc, że jego była partia chce wdrożyć "rozwiązania rodem z Balcerowicza". Jak dodał, propozycje PiS obniżą daniny zamożniejszym przedsiębiorcom, i przeciwstawia im rozwiązania swojego stowarzyszenia, takie jak czteroletni obniżony ZUS dla małych firm.

– Mamy rozwiązania po to, żeby firmy mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach – mówił były premier.

Czarnek o Morawieckim: Frustracja

O te słowa został zapytany Przemysław Czarnek w rozmowie z Polsat News. – Słyszałem wczorajsze, najdelikatniej rzecz ujmując, słabe zachowanie naszego byłego kolegi, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze Morawiecki, niech pan się szanuje, niech pan analizuje rzeczywistość, a nie rzuca tego rodzaju rzeczy. To jakaś frustracja, która jest zupełnie niepotrzebna – stwierdził wiceprezes PiS.

Czarnek dodał, że nie jest wykluczone, że PiS będzie rozmawiać również o tym, w jaki sposób wyłączyć z tego powrotu do zryczałtowanej składki zdrowotnej tych najlepiej zarabiających.

– Być może trzeba będzie wyłączyć tych najlepiej zarabiających. Natomiast bezpośrednio adresujemy nasz postulat do mikro i małych przedsiębiorców, być może także średnich – mówił dalej.

Czarnek: Błąd rządu Morawieckiego

Prawo i Sprawiedliwość podczas sobotniego „Kongresu Gospodarka” przedstawiło diagnozę stanu finansów publicznych oraz zapowiedziało propozycje zmian w polityce gospodarczej. Głos zabrał m.in. prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zaproponował wycofanie się z niektórych rozwiązań Polskiego Ładu.

Do tych planów odniósł się Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w poniedziałek. – To, co zostało przedstawione w sobotę, to droga wyjścia z tego wielkiego kryzysu finansów publicznych, do których doprowadził pan Domański, pan Tusk i rząd koalicji 13 grudnia – stwierdził.

– Powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej – przecinamy wszelkie spekulacje, wracamy do ustawień fabrycznych, likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego. W tej jednej części był to błąd, zmiana dotycząca składki zdrowotnej uderzyła zwłaszcza w małych mikro przedsiębiorców – mówił były minister edukacji.

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