Wicedyrektor odchodzi z TVP. Po ośmiu latach żegna się z telewizją

Jakub Goller po ośmiu latach zakończył współpracę z Telewizją Polską – ustaliły Wirtualnemedia.pl. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora produkcyjno-ekonomicznego w Ośrodku Mediów dla Zagranicy TVP, który odpowiada za działalność zagranicznych kanałów i pasm nadawcy.

Kolejne odejście z TVP. Po ośmiu latach rozstał się ze stacją

TVP potwierdziła, że do rozstania z Gollerem doszło 2 października. – 2 października Telewizja Polska i Jakub Goller rozwiązali umowę o współpracy za porozumieniem stron – przekazało portalowi biuro prasowe TVP. Nie ujawniono jednak powodów decyzji.

Sprawy nie skomentował również Michał Broniatowski, dyrektor Ośrodka Mediów dla Zagranicy TVP. Niedługo później w komunikacie skierowanym do pracowników poinformował jednak o zmianie na stanowisku zastępcy. Jego zastępcą ds. ogólnoekonomicznych i technicznych został Rafał Kwiatkowski, dotychczasowy szef produkcji.

Jakub Goller pracował przy TVP World

Goller w ostatnim okresie pracował jako zastępca dyrektora ds. produkcyjno-ekonomicznych w Ośrodku Mediów dla Zagranicy TVP. Jednostka zajmuje się zagranicznymi kanałami i pasmami Telewizji Polskiej, w tym TVP World, Biełsatem oraz Vot Tak i Slawa TV. Zanim powstał Ośrodek Mediów dla Zagranicy, Goller był wicedyrektorem TVP World ds. produkcji. Stanowisko objął wiosną 2024 roku, już po zmianie władz Telewizji Polskiej i rozpoczęciu kierowania spółką przez Tomasza Syguta.

Z TVP World był jednak związany znacznie wcześniej. Do pracy przy anglojęzycznym kanale dołączył już w 2018 roku, gdy projekt funkcjonował jeszcze pod nazwą PolandIn. Oznacza to, że pracował w TVP zarówno za prezesury Jacka Kurskiego, jak i Mateusza Matyszkowicza.

Przed przejściem do Telewizji Polskiej Jakub Goller przez ponad dekadę był związany z Grupą TVN. W latach 2005–2017 pracował m.in. jako producent w TVN24 i TVN Meteo. W 2009 roku objął stanowisko szefa TVN Meteo. W kolejnych latach rozwijał doświadczenie przede wszystkim w obszarze produkcji telewizyjnej i zarządzania projektami medialnymi.

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