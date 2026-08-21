Kosiniak-Kamysz chwali rządowy program. "Osiągana jest wstępna gotowość operacyjna"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował podczas konferencji prasowej w Giżycku dwa lata programu Tarcza Wschód.

Dwa lata Tarczy Wschód. Kosiniak-Kamysz podsumował program

Szef MON podkreślił, że "wielką misją” programu jest jego "potencjał odstraszania".

Przypomniał że Tarcza Wschód obejmuje zarówno granice z Rosją, jak i Białorusią oraz Ukrainą.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że projekt Tarcza Wschód "nie jest już projektem narodowym", a stała się "projektem sojuszniczym". Przypomniał, że niedługo będzie można mówić o kolejnych partnerach zaangażowanych w pomoc przy wzmacnianiu granicy wschodniej flanki NATO.

Zwrócił przy tym uwagę na "szczególną rolę unijnego mechanizmu SAFE" w realizacji programu. Jego zdaniem unijna pożyczka umożliwiła dołączenie do Tarczy Wschód prawie 30 dodatkowych projektów, m.in. systemy dronowe, antydronowe, czy systemy sztucznej inteligencji.

Szef MON przekazał ponadto, że po dwóch latach Tarczy Wschód "w wielu miejscach" osiągana jest już wstępna gotowość do działań operacyjnych.

Na działania związane z zabezpieczeniem wschodniej granicy przeznaczono już około 10 mld euro.

Czym jest Tarcza Wschód?

Tarcza Wschód to program wzmacniania zdolności obronnych Polski na wschodnim kierunku strategicznym, którego celem jest zwiększenie odporności i zdolności do obrony terytorium oraz skuteczne odstraszanie potencjalnego przeciwnika. Jego realizacja obejmuje m.in. rozwój infrastruktury obronnej i systemu umocnień, a także wykorzystanie nowoczesnych środków rozpoznania i ochrony wojsk.

Program ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, ale również dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Tarcza Wschód jest elementem szerszych działań wzmacniających zdolności obronne Sojuszu i zwiększających jego gotowość do reagowania na zagrożenia. W realizację przedsięwzięć związanych ze wzmacnianiem wschodniej flanki zaangażowani są również sojusznicy z NATO. Współpraca ta pozwala na zwiększanie interoperacyjności, wymianę doświadczeń oraz rozwój wspólnych zdolności obronnych.