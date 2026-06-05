Program SAFE. "Pierwsza płatność trafiła na konta polskich firm"

"Pierwsza płatność z SAFE trafiła właśnie na konta polskich firm. Tydzień po podpisaniu kontraktów. Realne pieniądze, realne kontrakty, prawdziwe bezpieczeństwo" – napisała Sobkowiak-Czarnecka w piątek (5 czerwca) w serwisie X.

120 mld zł dla polskich firm zbrojeniowych

Do końca maja Polska podpisała kontrakty z krajowymi spółkami zbrojeniowymi na ok. 120 mld zł, czyli większość z ponad 180 mld zł środków z mechanizmu SAFE.

Zgodnie z zasadami unijnego programu, państwa członkowskie mogły do końca maja zawierać kontrakty w formule tzw. single procurement, czyli na potrzeby własnych sił zbrojnych. Zamówienia składane po tym terminie będą wymagały współpracy co najmniej dwóch państw uczestniczących w programie.

Pełnomocniczka rządu zapowiedziała, że kolejne wnioski o wypłatę środków będą składane do Komisji Europejskiej dwa razy w roku – w kwietniu i październiku. Największa część funduszy ma trafić do Polski jesienią 2026 r.

Wcześniej na konto Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wpłynęła pierwsza transza środków z programu – ok. 6,5 mld euro, odpowiadająca 15 proc. całej przyznanej Polsce kwoty.

Polska częścią SAFE. Weto prezydenta nie powstrzymało rządu

SAFE, czyli Security Action for Europe, to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała 8 maja w Warszawie umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

Umowa została podpisana mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE.

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