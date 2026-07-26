"W imieniu prezesa Kaczyńskiego". Rzecznik PiS zabrał głos

Nie milkną echa ostrej wypowiedzi Jacka Kurskiego na antenie TV Republiki. Były prezes TVP oskarżył Mateusza Morawieckiego o udział w próbie rozbicia PiS i zarzucił mu działanie na rzecz realizacji "niemieckiego planu podboju Europy".

Według nieoficjalnych doniesień, w sprawie Kurskiego ma zainterweniować sam prezes Jarosław Kaczyński. Prawdopodobne jest nałożenie na niego zakazu wypowiedzi w mediach.

Tymczasem głos w sprawie ponownie zabrał rzecznik partii. Rafał Bochenek zamieścił w sieci wpis, w którym, w imieniu lidera partii, nawołuje do zakończenia konfliktu i publicznej krytyki członków PiS.

"W imieniu p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego powtarzam: nie ma wojen na prawicy! Dzisiaj potrzebna jest jedność! Tusk cieszy się z każdego ataku wymierzonego w @pisorgpl, największą partię opozycyjną w Polsce" – napisał.

Jednocześnie Bochenek zarzucił członkom stowarzyszenia Morawieckiego zbytnie angażowanie się w krytykę PiS, zamiast ostre recenzowanie rządu Donalda Tuska.

"Panie i Panowie ze stowarzyszenia Rozwój Plus, wybraliście swoją drogę i szkoda, że nie wkładacie tyle energii w recenzowanie fatalnego rządu Tuska, co w ataki na nas. Jeżeli chcecie walczyć i prowadzić wojny, to walczcie z tym, kto najbardziej szkodzi Polsce – rządem Tuska. Tę energię i zaangażowanie przekujcie na coś, co pomoże doprowadzić do realnej zmiany w naszym kraju. Do zwycięstwa" – dodał rzecznik partii.

Konflikt w PiS

Konflikt między obozem "maślarzy" a "harcerzy" eskalował po piątkowej decyzji Kaczyńskiego o wyrzuceniu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

Czytaj też:

"Wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą". Polityk PiS apeluje o opamiętanie Czytaj też:

Morawiecki pod ostrzałem. Mentzen kpi z PiS