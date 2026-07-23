Program PERUN. Tusk: Każda ta umowa oddala ryzyko ataku na Polskę

W czwartek Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie podpisano kolejne umowy w ramach programu PERUN. To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBiR ma na celu wspieranie innowacyjności w polskiej armii.

Obecny podczas uroczystości premier Donald Tusk powiedział, że programy takie jak PERUN mają umożliwić Polsce budowę największej siły militarnej w tej części Europy.

– Jest to możliwe dzięki mądremu wykorzystywaniu wszystkich możliwości, jakie daje nam współczesna pozycja Polski w Europie i w świecie. To są zarówno – tak jak i w tym przypadku – po części nasze pieniądze, pieniądze podatników, a więc wielkie poświęcenie polskiego narodu. […] Ale mamy też gigantyczne wsparcie ze środków europejskich, zarówno SAFE, jak i innych środków europejskich – powiedział.

Setki milionów dla polskiej armii

Jak przekazano, wartość podpisanych w czwartek umów to ponad 750 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację 29 projektów. Szef rządu podkreślił, że jest dumny z każdego z nich.

– Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie, dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców – powiedział i dodał, że każda taka umowa "oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę".

Wśród rozwijanych technologii znajdują się między innymi kierowane pociski przeciwpancerne, systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, rozwiązania antydronowe, roje bezzałogowców, technologie kwantowe oraz nowe wyposażenie indywidualne żołnierzy.

– Każda taka decyzja o zainwestowanie naszych pieniędzy w nowoczesne technologie i w podnoszenie zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, naszej armii, naszych żołnierzy, to jest taki kolejny moment, kiedy każdy potencjalny napastnik zastanowi się 10 razy, zanim zaplanuje jakieś agresywne kroki wobec Polski – powiedział premier Donald Tusk.

Czytaj też:

Niemieccy żołnierze w Polsce. "Takie rzeczy tylko za Tuska" Czytaj też:

"O czym myślą ludzie Tuska?". Jaki pokazał nagranie