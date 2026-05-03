Przełom dla polskiej armii. Wystartowała rakieta

Szef MON przekazał nowe informacje za pośrednictwem portalu X.

"Z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w ramach misji CAS500-2 wystartowała rakieta nośna z naszym czwartym satelitą wojskowym programu MikroSAR" – napisał w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON: Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności

Jak podkreślił wicepremier: "Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania".

Szef resortu obrony narodowej zaznaczył, że jest to "realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa".

Z kolei w niedzielę Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rakieta nośna z 45 ładunkami, w tym satelitą polsko-fińskiej firmy ICEYE, która jest dostarczany Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, została wystrzelona z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

To już czwarty raz, gdy satelita ICETE, która trafiła do Sił Zbrojnych RP, została wystrzelona na orbitę. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 28 listopada 2025 roku, a w marcu br. dwa kolejne.

Tusk zapowiada najsilniejszą armię w Europie

Premier Donald Tusk zapowiedział pod koniec marca br. stworzenie najsilniejsze armii na kontynencie. – Nasza armia będzie najnowocześniejsza w Europie – powiedział szef rządu.

Słowa padły podczas spotkania wielkanocnego z żołnierzami Wojska Polskiego w Warszawie.

– Dawno w historii słowa o tym, że szykuj się do wojny, jeśli pragniesz pokoju, nie brzmiały tak serio. To, że dzisiaj budujemy potężną armię, to, że mamy świetnych generałów, wykształconych dowódców, zdeterminowanych żołnierzy, największe w historii fundusze, to wszystko powoduje, że widmo wojny oddala się, a nie przybliża do Polski – powiedział Tusk.

