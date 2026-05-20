Niepokojące odkrycie na Ukrainie. Radioaktywne szczątki rosyjskiego drona

Jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), pocisk przenoszony przez bezzałogowiec zawierał elementy ze zubożonego uranu. Do ataku doszło w nocy z 6 na 7 kwietnia. Szczątki jednego z dronów odnaleziono w miejscowości Kamka.

Wykryto podwyższony poziom promieniowania

Według SBU dron był uzbrojony w pocisk rakietowy R-60 klasy powietrze–powietrze, wykorzystywany do zwalczania lotnictwa. "Podczas rozpoznania radiacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie wraku wrogiego drona z rakietą zarejestrowano poziom promieniowania gamma wynoszący 12 μSv/h, co znacznie przekracza naturalne tło promieniowania i zagraża zdrowiu ludzi", przekazała SBU.

Głowica została zabezpieczona i przewieziona na składowisko odpadów radioaktywnych. Badania wykazały obecność uranu-235 i uranu-238. Ukraińskie służby przekazały, że Rosjanie mogli wykorzystywać takie pociski do zwalczania ukraińskich samolotów i śmigłowców przechwytujących drony.

SBU ostrzega mieszkańców

W związku ze sprawą wszczęto postępowanie dotyczące zbrodni wojennych. Śledztwo prowadzone jest na podstawie art. 438 kodeksu karnego Ukrainy i nadzorowane przez Prokuraturę Obwodową w Czernihowie. SBU wydała też ostrzeżenie dla mieszkańców dotyczące kontaktu z pozostałościami po rosyjskim uzbrojeniu.

"Uszkodzona lub spalona amunicja stanowi największe zagrożenie, ponieważ może emitować pył radioaktywny, niebezpieczny dla ludzi i środowiska", podkreśliły służby. Ukraińskie władze apelują, by nie dotykać fragmentów dronów i rakiet oraz natychmiast zgłaszać takie znaleziska odpowiednim służbom.

Rutte ostrzega Rosję

Do sprawy napięć wokół rosyjskiego uzbrojenia odniósł się także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Podczas konferencji prasowej w Brukseli ostrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej przeciwko Ukrainie.

– Wiedzą, że jeśli to się stanie, odpowiedź będzie druzgocąca – powiedział szef NATO. Rutte podkreślił, że Sojusz monitoruje sytuację na Białorusi, gdzie trwają wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia nuklearne.

