Wojskowe drony przy polskiej granicy. "Uspokajamy"

Redakcja polsatnews.pl poinformowała, że otrzymała od czytelników kilka nagrań, na których zobaczyć można "przelatujące z donośnym dźwiękiem maszyny". "Dzisiaj ok. godz. 13:00 nad Hrubieszowem w woj. lubelskim słychać było przelatujące myśliwce i śmigłowce, następnie po chwili było słychać i widać przelatujące drony, prawdopodobnie typu Shahed" – napisała jedna z osób.

"Zaobserwowałem trzy przelatujące drony. Wszystkie leciały w okolice jednostki wojskowej w Hrubieszowie. Przy ostatnim dronie było słychać strzały, tak jakby żołnierze próbowali go zestrzelić. Myśliwce odleciały, gdy nad miastem pojawił się drugi dron. Miasto nie wydało żadnego komunikatu dla mieszkańców, nikt nic nie wie, mieszkańcy są zaniepokojeni" – zaalarmował czytelnik.

Drony przy polskiej granicy. Komunikat wojska

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). "Uspokajamy. To zaplanowane ćwiczenia wojskowe z systemów obrony przeciwwietrznej. Nie ma to związku z przekroczeniem przez jakiś obiekt polskiej granicy" – przekazał w komunikacie przesłanym polsatnews.pl ppłk Jacek Goryszewski.

– Otrzymaliśmy od wojska oficjalny komunikat o planowanych ćwiczeniach wojskowych – oświadczyła z kolei asp. szt. Edyta Krystkowiak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii

Samolot wojskowy NATO zestrzelił w Estonii drona, najprawdopodobniej ukraińskiego pochodzenia. Informację przekazał minister obrony Estonii Hanno Pevkur. To najnowsze z serii naruszeń przestrzeni powietrznej w regionie graniczącym z Rosją. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych państw NATO.

Od marca kilka ukraińskich dronów wojskowych wdarło się w przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO: Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii, które graniczą z Rosją.

