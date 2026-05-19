"Plują nam w twarz". Burza po decyzji Ukrainy

Ukraiński rząd podjął decyzję o przeniesieniu z Luksemburga szczątków Andrija Melnyka i jego ponownym pochówku z honorami wojskowymi. Przywódca jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i organizator kolaboracji z III Rzeszą ma spocząć w kwaterze honorowej na Narodowym Cmentarzu Wojennym w Kijowie. Decyzję Ukraińców w ostrych słowach skomentował Paweł Usiądek z Konfederacji.

Polityk Konfederacji oburzony decyzją Ukraińców. Domaga się reakcji MSZ

"To hańba dla Polski" – stwierdził. Polityk przypomniał, że do rangi bohatera narodowego wynoszą Melnyka władze Ukrainy na czele których stoi odznaczony przez Polskę Orderem Orła Białego Wołodymyr Zełenski.

"Po Banderze czas na kolejnego zdrajcę i kolaboranta. Czy Ukraina naprawdę chce wpisać do panteonu swoich 'bohaterów' współpracę z hitlerowskimi Niemcami i wynikające z takiej współpracy mordy na Polakach i Żydach? Wygląda na to, że tak" – stwierdził.

Usiądek zapytał, czy polskie MSZ podobnie jak w przypadku innych decyzji władz w Kijowie zamknie oczy i będzie udawać, że nic się nie dzieje? "Cisza w tej sprawie jest bardzo wymowna" – ocenił.

"Polska wysyła miliardy na Ukrainę. BGK kredytuje ukraińskie samorządy. Polscy żołnierze szkolą ukraińskie wojsko. Zełenski nosi Order Orła Białego nadany przez prezydenta Dudę! I ani słowa z MSZ. Ani jednej noty protestacyjnej. Rząd udaje, że deszcz pada, gdy plują nam w twarz" – podkreślił.

Kończąc polityk Konfederacji zapytał, czy polski rząd zamierza kiedykolwiek zażądać od Kijowa minimum szacunku wobec historii i ofiar polskiego ludobójstwa.

Kim był Andrij Melnyk?

Andrij Melnyk to urodzony 12 grudnia 1890 roku w Woli Jakubowej ukraiński wojskowy, polityk oraz działacz nacjonalistyczny. Był współtwórcą najbardziej radykalnej ukraińskiej organizacji separatystycznej – Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Na jej czele stanął w 1938 roku. Dwa lata później w organizacji doszło do rozłamu, którego dokonali zwolennicy Stepana Bandery. Od tamtej pory funkcjonowały dwie frakcje: OUN-B (banderowcy) i OUN-M (melnykowcy).

W czasie II wojny światowej Melnyk był orędownikiem współpracy z III Rzeszą.

Po wojnie mieszkał w Luksemburgu i RFN. W 1947 roku na III Wielkim Zborze Ukraińskich Nacjonalistów (melnykowców) został wybrany dożywotnim przewodniczącym OUN-M. Zmarł w wieku 74 lat. Spoczął na cmentarzu Bonnevoie w Luksemburgu.

